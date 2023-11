Administrația Națională de Meteorologie a emis două avertizări de vreme rea pentru județul Suceava una cod galben valabilă pentru zona joasă iar cealaltă cod portocaliu valabilă pentru zona de munte. Codul galben este valabil de joi, 23 noiembrie, ora 14.00 până pe 24 noiembrie ora 18.00 și vizează intensificări ale vântului, ninsori viscolite la munte. În intervalul menționat, vântul va avea intensificări temporare în Carpații Orientali și în Munții Apuseni cu viteze de 60…80 km/h, iar în zona înaltă, rafalele vor depăși 90…100 km/h. Din a doua parte a nopții de joi spre vineri (23/24 noiembrie), îndeosebi în masivele montane din nordul țării, temporar va ninge viscolit, iar vizibilitatea va fi redusă. Temporar vântul va prezenta intensificări și în nordul Crișanei, nord-vestul Transilvaniei și în dealurile subcarpatice ale Moldovei, în general cu viteze de 55…75 km/h.

Notă: Intensificări ale vântului, cu viteze în general de 40…50 km/h, se vor semnala local și în centrul și estul teritoriului.

Codul portocaliu se instalează de joi, 23 noiembrie ora 22.00 până vineri, 24 noiembrie, ora 10:00 și vizează intensificări susținute ale vântului, viscol. În Carpații Orientali (zona de munte a județelor Suceava, Neamț, Bacău și Vrancea), în general la peste 1500 m, vântul va avea intensificări susținute cu rafale de 110…130 km/h, va fi viscol, iar vizibilitatea va fi redusă sub 50 m.