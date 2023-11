În ziua de 10 noiembrie ora 20.02, poliţiștii rutieri din cadrul Compartimentului Rutier Gura Humorului, în timp ce desfășurau activități specifice pe linie de poliție rutieră, fiind angrenați în acțiunea BLOCADA, pe DN 17, în localitatea Frasin au depistat în trafic un bărbat de 34 ani, din orașul Flămânzi, județul Botoșani, care a fost înregistrat cu aparatul radar conducând autoturismul cu viteză peste limita legală. Conducătorul auto a fost sancționat contravențional pentru nerespectarea prevederilor art. 108 alin. 1 lit. d). pct. 3 din OUG 195/2002, iar în urma testării cu aparatul drugtest, au reieșit indicii cu privire la posibila prezență a substanțelor psihoactive. Menționăm că aceasta nu reprezintă probă în cadrul dosarului penal, conducătorul auto fiind condus la o unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice, în vederea stabilirii cu exactitate a consumului unor substanțe interzise. Cercetările vor fi continuate de lucrătorii Compartimentului Rutier din cadrul Poliţiei Oraşului Gura Humorului, sub aspectul comiterii infracţiunii de „conducerea unui vehicul sub influenţa unor substanțe psihoactive”, faptă prev. şi ped. de art. 336 alin. (2) din C. Pen..