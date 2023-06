La data de 3 iunie 23 iunie în jurul orei 17:45, echipajul de poliţie rutieră din cadrul Compartimentului Rutier Gura Humorului, în timp ce acţiona în cadrul unei acţiuni pe linia depistării şi sancţionării conducătorilor auto care conduc autovehicule fiind sub influenţa băuturilor alcoolice sau a substanţelor psihoactive, pe strada Ştefan cel Mare, din Gura Humorului, a oprit pentru control autoturismul la volanul căruia a fost identificat un tânăr de 23 de ani, din Frasin. S-a procedat la testarea conducătorului auto cu aparatul drugtest, marca Drager, rezultatul fiind pozitiv la substanţa Methamphetamine, fiind condus la Spitalul orășenesc Gura Humorului, unde i s-au recoltat mostre biologice în vederea stabilirii consumului de substanţe psihoactive. Cercetările vor fi continuate de lucrătorii Compartimentului Rutier din cadrul Poliţiei Oraşului Gura Humorului, cauza urmând a fi soluţionată procedural. S-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa substanţelor psihoactive, faptă prev. şi ped. de art. 336 alin. 2 din C.P..