Lista creaţiilor tânărului artist cuprinde un program compoziţional de excepţie, foarte atractiv, mai ales că maestrul George Dragomir a combinat mai multe direcţii: drumul clasic al muzicii uşoare spre contemporan , dar şi influenţe din muzica teatrului liric. Aceste producţii muzicale pot capta un public divers, este o ofertă diversă , iar diversitatea poate aduce interpreţi profesionişti, sau debutanţi spre aceste lucrări muzicale ale maestrului George Dragomir.

Publicul pieselor maestrului George Dragomir poate să fie considerat şi un barometru în educaţia muzicală în România. Pe lângă publicul pieselor tânărului autor de frumoase acorduri sonore şi melodii bine sprijinite de aranjamentele sale muzicale, este important de scos în evidenţă faptul că interpreţii lui George Dragomir ţin pasul cu imaginaţia compozitorului , care este un prevazător a tot ceea ce se întâmplă în plan artistic .

Activitatea de creaţie muzicală a domnului George Dragomir a început în 2014, la finele anului, urmând ca din 2015 să se înscrie şi să devină membru al UCMR-ADA, iar până în prezent lista sa de producţii muzicale , unele pe versuri proprii, altele în colaborare cu faimoşi textieri, poeți , însumează aproximativ 120 lucrări muzicale destul de variate. Toate acestea au fost prezentate în festivaluri şi concursuri de profil, la secţiunile de creaţie muzicală, interpretare muzicală, dar şi în emisiuni tv, radio etc.

George Dragomir este licenţiat în muzică, secţia interpretare muzicală – canto, însă l-aş descrie pe artistul George Dragomir ca fiind un om cu foarte multă putere de muncă, ambiţie, perseverenţă, determinare, pasiune şi dragoste pentru frumos, pentru muzică. Piesele sale, au ajuns la sufletele oamenilor, iar acest lucru s-a materializat de fiecare dată când domnia sa sau interpreţii săi au urcat pe scenă interpretând bijuterii muzicale ce poartă semnătura sa. Activitatea de creaţie muzicală s-a manifestat în primul rând pentru piese dedicate familiei, intr-o perioadă când astfel de piese nu s-au mai scris şi acest fapt a compensat, a contrabalansat greutatea pe talerul de piese pentru familie. Acestor piese pe care eu le numesc bijuterii muzicale, li se adaugă multe altele cu tematici diverse, inclusiv piese închinate sărbătorilor de iarnă, respectiv pascale. Vocaţia în cazul domnului George Dragomir se suprapune peste meserie, meseria fiind una şi aceeaşi cu pasiunea. În jurul său s-au născut mereu idei noi, existând mereu o comunicare între domnia sa ,ca autor, şi muzicologi, pentru că cele 2 entităţi nu stau în cutiuţe separate, iar tânărul autor de frumos preia din analiza şi ideile muzicologilor, chiar şi interpreţii găsind astfel o variantă perfectă de redare a unor compoziţii mai vechi, sau din zilele noastre. Ceea ce este de remarcat la piesele lui George Dragomir este faptul că ele se evidenţiază prin exprimare liberă, stil diferenţiat şi fără o estetică fixă sau direcţii stilistice rigide. Muzica lui George Dragomir nu prefigurează modernul, sau orchestraţia modernă prin acorduri diferite, însă trece peste bariera de ecou a muzicii celebre spre originalitate, nefiind o „pastiche” – care să imite din trecut, sau chiar din contemporan. Acum ne dăm seama că autorul este lângă noi, cei din public, cu adevărat! Totodată piesele sale ne poartă cu gândul spre o afluenţă de idei şi imaginaţii care mai de care mai spectaculoase.

Acordurile muzicale profunde, lirice uneori, originale atât din melodia cât şi din orchestraţiile tânărului compozitor sunt însoţite de texte scrise de către scriitori, poeţi cu rezonanţă printre care Mihai Eminescu, Elena Farago,Costache Negruzzi, dar şi textieri ai muzicii lejere din România precum Viorela Filip, Diana Ion, Petronela Apopei, Alexandra Mihalache, Doina Muntean, Aurora Georgescu, Andrada Silvana Vasilescu, Matilda Mirică, Petre Marcel Vârlan, Alexandru Roşu etc. Fără niciun dubiu întăresc menţiunea din recenzia semnată de către domnul Octavian Ursulescu în numărul 8 al revistei Actualitatea Muzicală, prin care George Dragomir devine „un reprezentant autorizat al dulcelui stil clasic în muzica uşoară românească!”

Compozitorul George Dragomir obţine pe parcursul anilor săi de creaţie numeroase premii la secţiunile de creaţie muzicală a festivalurilor , având în palmaresul său peste 400 de premii. Piesele sale sunt interpretate de către elevii săi, dar şi interpreţi colaboratori , numărul lor depăşind demult cifra de 100. Dintre aceştia îi amintim pe : Alexandru Roşu, Andrei Beraru, Cornel Ciubotaru, Teodor Danci, Fang Shuang, Mirela Lepădatu, Adrian Ionescu, Alexia Şerbănescu, Florin Bogdan, Raluca Vergu, Giulio Gociu, Bianca Hanu, Sophia Boitan, Roxana Ştefan, Tiana Maria, Alexandra Tufănescu, Călin Grasu, Luiza Oancea, Munteanu Sara Maria, Alexandru Gologan, George Mitache, Teodora Tărcuţă, Bianca Milea, Mirela Roxana Turbatu, Natalia Protopopescu, Cristian Colibăşanu, Amelia Cojocaru, Daria Cristache, Viorel Cioroi, Sebastian Gheorghiţă, Geanina Anghel, Loredana Păun, Alessia Sană, Remus Girel, Andrei Tudor, Larisa Olaru, Ilona Necula, Rebeca Bosnea, Vlad Buşilă, Rabocskai David, Crina Burlacu, Sarah Spînu, Bianca Şchiopu, Rahela Damaschin, Alessia Iancău, Erika Barcan, Cezar Dumitrescu, Carmen Seevaldt, etc

Artistul George Dragomir are o importană colaborare cu Casa de Discuri EUROSTAR încă din anul 2022, debutând cu primul disc intitulat „Icoane de lumină”, un prim florilegiu de piese închinate familiei, ce fac parte din creaţia cantautorului George Dragomir ( mamă, tată, bunică), dar şi 2 romanţe expresive pe care tânărul tenor le-a primit spre interpretare de la maestrul Petre Marcel Vârlan , fostul său profesor de teorie muzicală de la Facultatea de Muzică din Braşov din cadrul Universităţii „Transilvania”. La acest album se adaugă şi discurile „Din dragoste, cu dragoste” ( album de autori George Dragomir – compozitor, Viorela Filip – textier), „Eşti mult prea departe” ( album de autori George Dragomir – compozitor, Diana Ion – textier), dar şi 2 albume cu interpreţi valoroşi care au interpretat mult din creaţia maestrului Dragomir : „Născut să zbor” cu interpretul Teodor Danci şi „Izvorul dulce al lirei” cu Bianca Andreea Hanu.

Fiecare dintre cele 5 discuri se bucură şi de un booklet la care au contribuit personalităţi ale muzicii, poeziei, pedagogiei : Mihaela Buhaiciuc – lector universitar doctor, Anca Herţea – profesor canto, soprană, Valentin Marele – artist liric, solist al Operei din Braşov, Gabriel Năstase – conferenţiar universitar doctor, artist liric, Cecilia Petre – profesor religie, limba română, Viorela Filip – artist, compozitor, textier şi profesor canto, Petre Marcel Vârlan – compozitor, muzicolog, poet, conferenţiar universitar doctor, membru UCMR,

Mihaela Stanciu – artist liric al Operei Naţionale Bucureşti, soprană, Petronela Apopei – textier, profesor de limba română, Diana Ion – poetă, textier, membru în comisiile de jurizare a festivalurilor de muzică uşoară din România, Mihai Trăistariu – artist , fondatorul Școlii de Canto EmenTi Academy.

Felicitări prestigioasei Case de Discuri Eurostar pentru susţinerea şi promovarea artiştilor de calitate, a muzicii uşoare româneşti , a unor compozitori a căror producţie muzicală este de înaltă ţinută şi sonoritate, iar prin toate cele menţionate vă îndemn, alături de mine, să cumpăraţi cu încredere şi dragoste aceste produse artistice ale unor autori de seamă.

RAREŞ RADU – promotor cultural