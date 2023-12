Echipa națională de volei sub 18 ani a României se pregătește, începând de pe 18 decembrie până pe 17 ianuarie, pentru participarea la Turneul 1 de calificare la Campionatul European sub 18 ani, programat între 18 și 21 ianuarie în Macedonia. În cantonamentul “tricolorilor” se află și doi jucători de la LPS Suceava, este vorba despre Luca Ghiuță și Ioan Verciuc. Ultimul s-a pregătit în ultima săptămână și cu lotul național sub 20 de ani al României. Cei doi voleibaliști antrenați de Bogdan Macsim și Tudor Orășanu sunt neînvinși în acest sezon competițional cu echipele de juniori și cadeți ale Liceului cu Program Sportiv și au șanse mari să se califice la turneele finale.

Alexandru Oanea și David Cornea, componenți ai echipei de speranțe a Colegiului Național “Nicu Gane” Fălticeni, sunt convocați la lotul național sub 16 ani al României. Cei doi voleibaliști antrenați de Marius Stan s-au remarcat în Campionatul Național sub 15 ani. Gruparea fălticeneană ocupă primul loc în Seria A, cu opt victorii în nouă meciuri disputate.