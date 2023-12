Comitetul Olimpic Sportiv Român a acordat un stagiu de pregătire centralizată sportivilor care au realizat baremurile pentru sezonul 2024. În cantonamentul care se desfășoară, în perioada 17 decembrie – 6 ianuarie, în Antalya se află și atleta dorneană Claudia Costiuc.

Sportiva cu dublă legitimare la CSM Dorna Vatra Dornei și CSM București va începe anul cu două curse internaționale. Atleta pregătită de Cristian Prâsneac va alerga pe 20 ianuarie la un concurs în Ungaria și pe 4 februarie la Campionatul Balcanic Indoor sub 20 de ani, care se va desfășura la Belgrad, în Serbia.

“Claudia Costiuc este deja un nume de referinţă în lumea sportivă, obţinând baremul necesar pentru a participa la Campionatul Mondial sub 20 de ani care se va desfășura la Lima, în Peru”, a transmis antrenorul Cristian Prâsneac.