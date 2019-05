Celebritatile ne incanta cu talentul lor indiferent daca este vorba de cantat, de modeling sau actorie. Unele dintre acestea sunt pasionate de fitness mai ales ca trebuie sa arate bine in orice conditii. Cele care se antreneaza constant au si o dedicarea aparte pentru un stil de viata sanatos. Iata cum se antreneaza vedetele de la Hollywood pentru a arata bine zi de zi.

Kendall Jenner face abdomene in timp ce se uita la televizor

Modelul si starul de realitaty show-uri stie cum să faca antrenamente intr-un mod creativ atunci cand nu poate ajunge la sala de box ceea ce prefera ea cel mai mult. Potrivit unei reviste celebre, Jenner iubeste sa lucreze la abdomenul ei cu trainerul sau pe nume Gunnar Peterson care antreneaza si ceilalti membrii ai familiei acesteia.

Dar multi oameni ar fi, de asemenea, surprinsi de cat de puternica este ea. Intr-un interviu acordat saptamanalului american, antrenorul a spus ca Jenner este foarte ambitioasa si face multe exercitii pentru intregul corp.

Bella Hadid prefera sa se antreneze singura

Desi fetele din familia Hadid sunt frumoase de la natura acestea au si o rutina zilnica de ingrijire a corpului pe langa epilare definitiva si alte tratamente corporale. De exemplu, Bella Hadid prefera sa se antreneze singura cu antrenorul ei Rob Piela renumit pentru ca antreneaza multe modele de la Victoria’s Secret.

Potrivit unui interviu cu o revista celebra Bella a declarat ca ii place sa lucreze intensiv si nu i-ar placea sa faca yoga. Considera ca acest tip de antrenament este doar pentru a calma si nu pentru a lucra corpul asa cum isi doreste ea.

Pippa Middleton – ii place sa concureze in curse de ciclism si schi

Pippa Middleton, autoare si jurnalista engleza, dar si sora sora mai mică a ducesei Catherine de Cambridge are si ea o reteta a felului in care arata atat de bine. Secretul lui Middleton pentru succesul antrenamentului este o combinatie de exercitii cardio, cum ar fi alergarea si ciclismul, cu antrenamente in greutate si pilates. Aceasta se implica si in diferite curse de ciclism si schi.

Barack si Michelle Obama se antreneaza impreuna

Fostul presedinte Obama a sustinut intotdeauna faptul ca traieste un stil de viata sanatos, chiar si cand era la Casa Alba. In timpul presedintiei sale acesta a apelat si la sauna pentru a scapa de stres. Potrivit lui Cornell McClellan, antrenorul personal al cuplului, uneori Michelle se alatura acestuia la antrenamente. Acum, cand au iesit din Casa Alba, cei doi se bucura de sport in continuare, de alergare si de formare de rezistenta.

Emilia Clarke foloseste benzi de rezistenta si miscari ale greutatii corporale

Celebra actrita din Urzeala Tronurilor ramane intr-o forma atat de buna datorita ajutorului primit de la trainerul ei, James Duigan. Cheia pentru un regim de antrenament durabil sau o dieta este una care functioneaza pentru stilul sau de viata.

Michael B. Jordan are o rutina intensa de ridicare a greutatilor

Michael a lucrat din greu pentru rolul sau in „Creed”, dar nimic in comparatie cu antrenamentul pe care l-a facut pentru cel mai recent film „Black Panther”. Trainerul Coreei Calliet l-a ajutat sa puna 15 kilograme de muschi, cu antrenamente de ridicare a greutatii sase zile pe saptamana.

Miley Cyrus face yoga si pilates

Cantareata, compozitoarea si este pasionata de yoga. Cyrus a practicat yoga timp de cel putin doi ani, dar recent a facut si alti pasi pentru a-si imbunatati viata. (inclusiv trecerea la veganism in anul 2014). Acesteia ii mai plac drumetiile pe care le realizeaza de cate ori are ocazia.

Lui Beyonce îi place sa schimbe tipul de antrenamente

Cantareata in varsta de 37 de ani face o multime de antrenament aerobic si de formare in greutate pentru a ramane in forma. Fostul său antrenor, Mark Jenkins, a spus ca aceasta are o atitutine de luptatoare si este foarte concentrata in timpul execitiilor.

