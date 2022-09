În această zi a anului 1087 a murit ultimul om care a reușit să invadeze Anglia, Wilhelm Cuceritorul, la vârsta de 59 de ani. În ultimii 20 de ani, principala preocupare a lui Wilhelm fusese reprezentată de regatul subjugat al Angliei, însă în nici un caz nu își uitase moștenirea inițială, ducatul Normandiei.

Prin urmare, când o armată franceză a început să îi jefuiască ducatul, în vara anului 1087, a traversat rapid Canalul Mânecii în fruntea trupelor sale. Wilhelm și-a zdrobit inamicul lângă orașul Mantes, însă în cursul luptelor, calul său s-a împiedicat, iar el a căzut drept în garda de fier a propriei săbii, alegându-se cu leziuni interne grave. Cinci săptămâni mai târziu, regele rănit a fost transportat cu lectica la periferia capitalei sale normande, Rouen.

În dimineața zilei de 9 septembrie, a fost trezit de dangătul clopotelor catedralei din Rouen. Considerând că era un semn divin, și-a încredințat sufletul Domnului și a murit pe loc.

În cursul celor 21 de ani în care a fost rege al Angliei, acest urmaș nelegitim al unui duce normand, născut de fiica unui tăbăcar, a condus regatul cucerit cu o mână de fier. Relatarea unui monah normand spune că, pe patul de moarte, s-a căit amar pentru represiunea brutală pe care o impusese în țara cucerită.

Mare parte din moștenirea lui Wilhelm Cuceritorul s-a păstrat până în zilele noastre. A construit „Turnul Alb” din Turnul Londrei și a creat o mare rezervație de căprioare în regiunea cunoscută și azi sub numele de New Forest (Pădurea nouă), în Hampshire.

Însă cel mai important este că a introdus în Anglia saxonă valorile Franței normande, incluzând arhitectura triumfalistă a catedralelor gotice.

Wilhelm este înmormântat în mănăstirea Sfântul Ștefan din Caen, pe care a întemeiat-o chiar el.

Geo Alupoae, critic de teatru.