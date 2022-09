Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, a răspuns unui cuplu sucevean care dorește ca finii de cununie să le boteze copilul. Ierarhul le-a transmis că se poate dar numai dacă nu au altă soluție. ”Da, finii de cununie vă pot boteza copilul, numai dacă nu aveți o altă soluție”, a răspuns IPS Calinic.

