Militarii Detașamentului Fălticeni și cei ai Punctului de Lucru Dolhasca, împreună cu lucrătorii SVSU Dolhasca, au intervenit cu trei autospeciale de stingere, pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o casă de locuit din localitatea Gulia, informează ISU Suceava.

La sosirea echipajelor, ardeau acoperișul locuinței și bunuri din interior. Au ars acoperișul casei de locuit pe o suprafață de aproximativ 20 de metri pătrați și bunurile din interior. S-au degradat pereții portanți și tavanul locuinței. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost jar sau scântei, provenite din coșul de fum deteriorat. Din fericire nu s-au înregistrat victime, iar incendiul a fost lichidat la ora 15:55.