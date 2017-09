În județul Suceava se impune realizarea de zece șosele ocolitoare, modernizarea mai multor drumuri naționale și județene, construirea a 25 de sensuri giratorii pe drumurile naționale și județene, dar și benzi de stocare. Este concluzia primei ședințe a comisiei tehnice de lucru înfințate din inițiativa președintelui Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, care va elabora Master Planul pe Transport.

Flutur a declarat că în cadrul discuțiilor a fost dezvoltat subiectul sectorului infrastructura de transporturi cu arhitectul-șef, cu specialiști în cadastru din CJ Suceava și cu cei din Direcția Județeană de Drumuri și Poduri. „În urma primei analize s-a evidenția necesitatea realizării a 18 sensuri giratorii pe drumurile naționale și alte șapte sensuri giratorii pe drumurile județene”, a spus președintele CJ Suceava.

Astfel, potrivit lui Flutur, pe 12 trasee de drumuri naționale ar trebui sensuri giratorii exemplificând cu DN 2 la Vadu Moldovei în legătura cu drumul spre Tg Neamț, dar și la Spătărești spre Boroaia sau la Grănicești la legătura spre Rădăuți, dar și altele, în timp ce pe DN 17 ar fi necesare sensuri giratorii la Frasin la legătura cu Stulpicani, la Pojorâta pentru legătura cu Transrarău, sau pe DN 17 A, două sensuri giratorii la Marginea, dar și la Vatra Moldoviței.

Master Planul pe transport va fi dezbătut cu asociațiile transportatorilor din județ, cu mediul de afaceri, Camera de Comerț , asociațiile din turism și cu Ordinul Arhitecților

Totodată, s-a identificat necesitatea realizării a șapte sensuri giratorii pe drumuri județene cum ar fi la Frătăuții Noi, la Hârtop, la Bosanci, la Costâna, la Arbore. „Mai mult, s-a stabilit că e nevoie urgentă de zece centuri ocolitoare la Suceava, Fălticeni, Rădăuți, Vatra Dornei, Câmpulung Moldovenesc, Gura Humorului, Siret, Frasin și Vama și Marginea”, a spus Flutur. El a adăugat că în cadrul discuțiilor s-a abordat și problema materializării benzilor de stocare a traficului. „Acolo unde fizic nu se pot face giratorii trebuie realizată bandă de stocare a traficului pentru fluidizare și siguranță”, a spus Flutur care a menționat că va fi nevoie și de semaforizări. Președintele CJ Suceava a explicat că din discuții a reieșit nevoia de modernizare a drumurilor din județ. „Multe din tronsoanele de drum și naționale și județene au nevoie de modernizare. În primul rând DN 2 de la intrarea în județul Suceava de la Drăgușeni pe multe porțiuni are nevoie de modernizare”, a spus Flutur. El a anunțat că pe marginea acestui proiect va exista o dezbatere la mijlocul lunii septembrie cu asociații ale transportatorilor din județ, cu mediul de afaceri, Camera de Comerț și Industrie, cu asociațiile din turism și cu Ordinul Arhitecților. „Facem o primă dezbatere, după care vom avea o întâlnire cu toți primarii din județ. La unul din puncte vom prezenta proiectul master planului de transport din județ, urmând să facem același lucru pe master planul de turism și apoi master planul de punere în siguranță a cursurilor de apă”, a mai spus Flutur. El a declarat că după aceste discuții va fi stabilită o ordine a urgențelor de intervenție.