Zeci de focuri de armă au fost trase în noaptea de vineri spre sâmbătă în municipiul Suceava pentru prinderea unui șofer beat după o urmărire ca-n filme. Astfel, sâmbătă, 26 noiembrie, în jurul orei 05:20 un echipaj de ordine publica din cadrul Sectiei 9 Politie Rurala Scheia-Poliția Municipiului Suceava, aflându-se în serviciul de patrulare pe raza comunei Șcheia a observat în trafic un autoturism înmatriculat în județul Suceava despre al cărui conducător auto existau date ca a consumat băuturi alcoolice.

Echipajul de poliție a efectuat semnale acustice și luminoase pentru oprirea autoturismului, însă șoferul nu s-a conformat și a mărit viteza de deplasare, fiind efectuată o urmărire în trafic pe o distanță de cca. 4 km pe mai multe străzi din comuna Scheia, iar ulterior pe raza municipiului Suceava.

În momentul în care vehiculul urmărit a ajuns într-o intersecție principală de pe raza municipiului Suceava, conducătorul auto a frânat brusc, iar polițiștii au coborât din autospecială pentru a-l intercepta. Șoferul a efectuat o manevră de mers cu spatele și a pornit din nou in viteză, moment in care cei doi polițiști au facut uz de arma, trăgând in anvelopele autoturismului, fără să se pună în pericol viața sau integritatea altor persoane sau bunuri.

Un echipaj din cadrul Serviciului pentru Actiuni Speciale a intervenit, de asemenea, și a reușit blocarea autoturismului.

Conducătorul auto de 51 ani din comuna Scheia a fost extras din vehicul, iar in urma testarii cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,91 ml/l alcool in aerul expirat. În urma verificarilor s-a stabilit ca șoferul este posesor de permis de conducere valid.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracţiunilor de distrugere si conducerea unui vehicul sub influenta alcolului, cercetările fiind continuate pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii evenimentului si pentru dispunerea masurilor legale față de conducatorul auto.