Pentru o săptămână, centrul B2B al României va fi la Sheraton Hotel, locul unde vom afla cum businessul românesc merge mai departe. Din 21 până pe 25 noiembrie, fiecare dintre cele cinci zile va fi dedicată unui domeniu cheie, participarea fiind posibilă doar la una dintre ele sau la întregul eveniment, în format fizic, dar și online pe pagina de Facebook Revista Biz.

Între speakerii de la Zilele Biz 2022 se numără Camelia Șucu, Cristina Chiriac, Adela Smeu, Steven van Groningen, Iulian Stanciu , Corneliu Bodea, Ovidiu Bîrsă, Felix Pătrășcanu, Robert Jasinski, Ajay Naqvi, Dragoș Anastasiu, Maria Metz, Codruț Nicolau, Radu Savopol, Mircea Țiplea, Alex Dascălu, Emma Zeicescu, Francesco Giovane, Teodora Juravle Mărăcineanu, Andreea Porojan, Diana Stafie, Alexandru Tănasă, Claudiu Butacu, Tiberiu Mercurian, Lucian Enaru, Mathieu Gregori, Andrei Dunuță, Cristina Hanganu, Radu Meteș, Ciprian Susanu și Loredana Hatingher.

Zilele Biz: 5 zile, 1000 de experți, know-how și networking de calitate

Luni, 21 noiembrie, Ziua Antreprenorilor la Zilele Biz

Pe 21 noiembrie, prima zi a celui mai important eveniment B2B din România, Zilele Biz, este cea în care antreprenorii fac schimb de experiență.

Începând cu ora 11.00, pe scena Zilele Biz vor urca antreprenorii care schimbă fața businessului românesc.

În prima sesiune, „FROM LOCAL IDEA TO GLOBAL SUCCESS – THE FORMULA FOR CONQUERING THE WORLD OF STARTUPS” vor fi prezenți antreprenori care au cunoscut succesul la nivel internațional pentru a înțelege cum au descoperit și, mai ales, cum au ales să urmeze oportunități ideale de consolidare a businessului pe piețele internaționale. De cât curaj și determinare este nevoie nu doar ca să „think outside the box”, ci și pentru a fi „out of the box”, vor vorbi Corneliu Bodea, CEO Adrem, Iulian Stanciu, Președinte executiv eMAG, Camelia Șucu, Antreprenor & Fondator ClassIN, Felix Pătrășcanu, cofondator FAN Courier, Ovidiu Bîrsă, Director Comercial Edenred România și Cristina Chiriac, Președinte CONAF & Founder Flori de IE.

A doua sesiune a zilei, „A COLLISION WITH VISION. THE STATE OF STARTUPS IN 2022” explorează, între altele, noile tehnologii, cerințele în contină evoluție ale consumatorilor, schimbările economice, de mediu și sociale produc mutații vizibile în peisajul de business. Invitați sunt Radu Savopol, Cofondator 5 to go, Dragoș Anastasiu, CEO Eurolines România & Founder Rething Romania, Mircea Țiplea, Partner Amrop & Lecturer BISM și Ajay Naqvi, Founder Dealul cu Afine.

Ziua Antreprenorilor la Zilele Biz se va încheia cu un workshop ”THE ENTREPRENEURIAL AND INTRAPRENEURIAL JOURNEY”, susținut de Alex Dascălu, Lead Director, Founder Institute Eastern Europe și Business Advisor Imperiul Leilor.

Drumul de la idee la business de succes trece prin etape dificile. Fondatorii de noi businessuri au astăzi aliați puternici încă din primele faze ale afacerilor pe care le lansează. Founder Institute este cel mai mare program din lume de training pentru antreprenori și de sprijin pentru lansarea startup-urilor. Alex Dascălu conduce operațiunile Institutului în Europa de Est și va oferi insight-uri și informații valoroase despre cum poți să scoți la lumină antreprenorul din tine.

Partenerii pentru Ziua Antreprenorilor la Zilele Biz sunt Banca Transilvania, Edenred, Adrem, Siviero Maria și Nespresso.

Marți, 22 noiembrie, Ziua Inovației la Zilele Biz

În lumea în care schimbarea accelerează continuu, inovația trebuie să fie „altfel” și „de impact”. Liderii de business trebuie să fie suficient de curajoși pentru a merge pe calea incertitudinii, pentru a explora, a inova și a crea. Pe măsură ce pășesc în această călătorie, businessul crește și evoluează, ideile se dezvoltă, afacerile prosperă.

În cadrul Zilei de Inovație, la Zilele Biz discuțiile vor fi în jurul următoarelor întrebări: Cum profităm de capacitatea de inovare din cadrul organizației? Cum inovăm într-un mod profitabil și care creează valoare? Cum atragem atenția consumatorilor prin produsele și serviciile noastre disruptive, care contesta status-quo-ul?

Prima sesiune care deschide ziua la ora 11.00 este „FORWARD-LOOKING LEADERS”, unde keynote speaker este Paul J.R. Renaud, Professional Certified Coach (PCC), Registered Member of the International Coach Federation (ICF), autor al cărții „ Demigods, Aliens and Ordinary People”.

În această primă sesiune își vor mai împărtăși experiența și vor oferi din expertiza lor Vlad Măcelaru, Tech Entrepreneur & Government Advisor, Francesco Giovane, Bucharest Unit Delivery Manager, Endava, Emma Zeicescu, Director of Communications, Philip Morris România, Gabriela Stănică, Chief Information Data Officer & Director e-commerce, Carrefour România, Andreea Porojan, Fintech Partnerships Manager, Raiffeisen Bank România și Diana Stafie, Foresight Strategist & Founder FutureStation.

A doua sesiune, „ AIM FOR THE STARS – NEXT LEVEL INNOVATION” arată cum inovația ne ajută să creăm un viitor în care cele mai prețioase valori ale speciei umane sunt pilonii de bază: Imaginația, Creativitatea și Ingeniozitatea.

Speakeri vor fi Alexandru Tănasă, Digital Business Advisor, Arggo, Claudiu Butacu, cofondator EFdeN, urmând să li se alăture pe scenă Octavian Radu, Co-founder, Smart Touch Technologies, Cristian Munteanu, Fondator și Managing Partner, Early Game Ventures, Mihai Guran, VP Tech Angels, CEO Guran Consulting Global, Alexandru Radovici, CEO OxidOS și Sabin Dima, Fondator Humans.ai.

Sub titlul „ IT ALL STARTS WITH: IMAGINE IF..?”, ultima sesiune a zilei va acoperi subiecte business, cât și tehnice, practice și motivaționale, realiste și futuriste, educaționale și incitante.

Parteneri pentru Ziua Inovației la Zilele Biz sunt Philip Morris România, Endava, Carrefour, Arggo, Raiffeisen Bank și Nespresso.

Miercuri, 23 noiembrie, Ziua de Management la Zilele Biz

În cadrul Zilei de Management, experții vor analiza provocările cruciale cu care se confruntă lumea de business din ziua de astăzi pentru a găsi soluții și pentru a crea un mâine mai bun. Participanții vor avea parte de un mix de perspective fresh asupra celor mai importante probleme cu care se confruntă liderii de astăzi, oferind la finalul Zilei de Management de la Zilele Biz cel puțin o idee gata pentru pus în practică.

Creativitatea în leadership și incluziunea digitală sunt priorități care ajută companiile să se adapteze la dinamica în schimbare a pieței și la presiunile contextuale. În fața unui deficit global de talente și cu o potențială recesiune care se profilează, cum mai găsesc liderii capacitatea de a pune idei în practică în tot acest context volatil? Vom vorbi cu un astfel de lider vizionar și pragmatic despre modul în care oamenii de business ar trebui să-și concentreze atenția și investițiile pentru a crește rezistența pe fondul piețelor în schimbare și a potențialelor perturbări. Ne va împărtăși povești, soluții practice pentru a explora noi tendințe și idei legate de leadership agil, coaching, mental health, învățare continuă, echipe performante, cultură organizațională, diversitate și incluziune.

În prima sesiune, „THE LEADER WHO IS MAKING IDEAS HAPPEN”, vor lua cuvântul Steven van Groningen, Corporate Responsibility & Ethics Expert, BISM, Iulian Stanciu, Președinte executiv eMAG, Robert Jasinski, Country Manager, Danone România, Bulgaria și Țările Adriatice, Maria Metz, CEO, NTT Data România și Codruț Nicolau, CEO, Edenred România și Benefit Systems.

„THE TRANSFORMATIONAL POWER OF LEADERSHIP” este a doua sesiune în Ziua de Management la Zilele Biz. Leadershipul transformațional este un stil de conducere care poate inspira schimbări pozitive. Sunt manageri energici, entuziaști și pasionați, care se concentrează pe a ajuta fiecare membru al grupului să reușească. Contestă status quo-ul și încurajează creativitatea. Explorează noi moduri de a face lucrurile și noi oportunități de a învăța. Mențin liniile de comunicare deschise, astfel încât angajații să se simtă liberi să împărtășească idei.

Speakerii acestei sesiuni vor fi Andrei Dunuță, Sales & Public Speaking Trainer, Foundator „Arta de a NU vinde” & SPEAKINGS, Lucian Enaru, Country Manager, Schneider Electric România, Republica Moldova și Armenia, Dan Crișan, Director Național de Vânzări, PENNY România și Georgiana Andrei, Director Vânzări Divizia Abonamente, Rețeaua de sănătate Regina Maria.

Ultima sesiune a zilei de miercuri, „THE MASTERS OF CHANGE” îi va aduce pe scena Zilele Biz pe Anca Fotache, Director General, Centrul de Excelență al Booking Holdings, Andrei Pitiș, CEO, Simple Capital, Mădălina Uceanu, Managing Partner, CareerAdvisor și pe Radu Atanasiu, Lecturer of Thinking and Deciding in Business, BISM.

Parteneri pentru Ziua de Management la Zilele Biz sunt Penny, NTT Data, Siviero Maria, Schneider Electric și Danone.

Joi, 24 noiembrie, Ziua de Media&Marketing la Zilele Biz

În cadrul zilei de Media și Marketing, participanții vor descoperi care au fost cele mai responsabile campanii, cele mai creative strategii și eficiente inițiative. Specialiștii vor vorbi despre provocările întâlnite cel mai des și vor oferi soluțiile de care aveți nevoie pentru a avea succes în 2023.

Între altele, Ziua de Media&Marketing la Zilele Biz va oferi modele concrete despre ce înseamnă să fii Community Builder in the Creator Economy, va aborda modul în care strategiile de marketing trec prin schimbări seismice și cum se pot adapta practicienii acestui noi mediu, dar și prezentări ale unor companii care au ținut cont de călătoria consumatorului, de modul în care acesta acționează, gândește și simte prin procesul de cumpărare și vom înțelege de ce CX poate fi un instrument valoros pentru crearea unei experiențe relevante.

De la ora 11:00, participanții sunt invitați la „THE CREATOR ECONOMY: CONTENT BUILDERS AND INFLUENCERS, UNITE!”, sesiune unde speaker vor fi Sam Olawale, Marketing Expert & Entrepreneur, Adina Vlad, Managing Partner, Unlock Market Research, Alexandra Cojocaru, Partner, Unlock Market Research, Tiberiu Mercurian, Marketing Director Alpha Bank România & Cultural Entrepreneur, Viorel Vasile, Director Unitatea Carduri, Alpha Bank România, Roxana Memetea, Managing Partner, DDB România și Adrian Păsărică, Head of Marketing, Orkla Foods România.

„STAY RELEVANT: FUTURE-PROOF YOUR MARKETING STRATEGY IN 2023” este a doua sesiune a zilei de joi, una în care vor lua cuvântul Mihai Gongu, Executive Creative Director SEE, Cheil Worldwide, Radu Meteș, Chief Marketing Officer, Sezamo, Marius Goleanu, Head of Innovation, KUBIS și Ruxandra Șerban, CEO VENT D’EST, Film Producer & Artist.

„THE RISE OF A CUSTOMER-CENTRIC CULTURE” îl va aduce pe scena Zilele Biz pe Ciprian Susanu, Owner, Dare Digital.

Marketingul nu a fost niciodată mai interesant. Metodele tradiționale dispar, creând oportunități masive pentru cei care sunt dispuși să conteste status quo-ul. Rolul unui lider de marketing evoluează de la ceea ce a fost cândva, pe măsură ce sustenabilitatea și responsabilitatea socială intră în scenă.

Pentru ca liderii să supraviețuiască și să prospere în această nouă eră a marketingului, ei trebuie să înceapă cu o schimbare de mindset. Trebuie să își depășească limitele, să susțină comunități, să reinventeze procese și să îmbrățișeze tehnologia pentru a avea un impact nu doar asupra consumatorului, ci și asupra planetei. Marketingul de astăzi chiar are puterea de a remodela viitorul. Ultima sesiune a zilei, „THE IMPACTFUL MINDSET: MEET THE BRANDS THAT ARE THINKING DIFFERENTLY!”, va arăta cum viitorul marketingului în 2023 este definit de responsabilitate, implicare și sustenabilitate.

Parteneri pentru Ziua de Media & Marketing la Zilele Biz sunt Alpha Bank, Siviero Maria, Nespresso, Sezamo, Samsung, Telekom și Enel.

Vineri, 25 noiembrie, Ziua de CSR la Zilele Biz

Regenerarea este noua paradigmă care trebuie să transforme modul în care gândim și acționăm, în calitate de branduri și persoane, astfel încât să putem implementa schimbările necesare pentru a atinge Obiectivele de Dezvoltare Durabilă, iar Ziua de CSR va oferi o platformă pentru a discuta modul în care sustenabilitatea are și va avea impact asupra modelelor de business, produselor, serviciilor, tehnologiilor, comunităților, inovației și economiei.

Ultima zi a festivalului de business al României, Zilele Biz, este dedicată CSR.

Sub titlul „SUSTAINABLE BUSINESS MODELS IN 2023”, în prima sesiune a zilei vom afla cum își măsoară rezultatele din CSR companiile care sunt exemple de “așa da” în România, cum monitorizează constant progresul obiectivelor economice, sociale și de guvernanță corporativă, dar și cum reușesc să includă încrederea și transparența în strategia de business pe termen lung.

Speakerii care vor deschide ziua sunt Carmen Uscatu & Oana Gheorghiu, Cofondatoare Asociația Dăruiește Viață, Cristina Hanganu, Head of Communication & CSR, Lidl România, Anca Ungureanu, Identity & Communication Director, First VP, UniCredit Bank România, Ramona Costache, Director Social Impact Banking, UniCredit Bank România, Teodora Juravle Mărăcineanu, Head of Marketing, Electrolux România și Adela Smeu, CEO, Brico Depot România.

Sesiunea „ROMANIA’S BRAVE & VISIONARY SUSTAINABLE LEADERS” îi va aduce pe scena Zilele Biz pe Mihai Boca, After Sales Manager & Sustainability Champion, Nespresso, Laura Iane, Creative Director, Pastel, Maria-Cristina Trepcea, New Business Director, Pastel, Teia Ciulacu, Președinte, Asociația Viitor Plus, Loredana Hatingher, Business Director, Mantia (Mercury 360), Daniel Matei, Business Development Manager, Impact Hub Bucharest și pe Mathieu Gregori, Fondator & Președinte, ECONOS.

Numeroși lideri globali ne inspiră prin modul în care transformă modelele de business-as-usual în catalizatori ai sustenabilității, fiind mereu orientați către a crea o zi de mâine mai curată, regenerativă. Împreună, ne vom întoarce privirile către liderii de business din România care conduc afaceri cu sens, către companiile cărora le pasă cu adevărat. Vom examina diferitele complexități și provocări cu care se confruntă, pe măsură ce navighează către o guvernare transparentă și transformațională.

Veți afla cum liderii din România susțin inițiativele ESG și iau constant în considerare nevoile stakeholderilor pentru a îmbrățișa și a îndeplini oportunitățile pe care le oferă sustenabilitatea. Prezentările din cadrul acestei sesiuni vă vor ajuta să împărtășiți know-how și să dezvoltați colaborări viitoare.

Parteneri pentru Ziua de CSR la Zilele Biz sunt LIDL, OMV, Brico Depot, UniCredit Bank, Electrolux, Coca-Cola HBC și Nespresso.

Zilele Biz, cel mai important festival de business al României, este un eveniment creat de Biz Agency. Din 2002 și până azi, la Zilele Biz s-au format generații de profesioniști în antreprenoriat, management, comunicare și marketing.

Participarea la ediția cu numărul XXI a Zilelor Biz este posibilă și în format fizic, la Sheraton Hotel, înscrierile fiind deschise la adresa zilelebiz.ro/inscriere. Puteți opta pentru participarea doar la una dintre zilele festivalului B2B sau la toate cele cinci, benefiind astfel de un disount substantial, dar și de oportunități de networking cu cei mai importanți specialiști și antreprenori din mediul de afaceri românesc.

