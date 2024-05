Ziua Europeana a Parcurilor a fost marcata in acest an printr-o serie de evenimente organizate in perioada 22 – 24 mai, in judetul Valcea, de catre Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, Regia Nationala a Padurilor – Romsilva si Administratia Parcului National Cozia.

Printre participanti s-au numarat directorul general al Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva, Marius – Dan Siiulescu, reprezentanti ai Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor, ai Agentiei Nationale pentru Arii Naturale Protejate, directori ai parcurilor nationale si naturale, reprezentanti ai administratiei publice locale si ai mediului academic.

In interventia sa, directorul general al Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva, Marius – Dan Siiulescu, a pus accent pe conservarea biodiversitatii din ariile naturale protejate, pastrarea traditiilor din comunitatile locale din aceste zone, armonia dintre oameni si natura, si a exprimat sustinerea Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva pentru administrarea celor 22 de parcuri nationale si naturale, precum si disponibilitatea de a prelua in administrate alte arii naturale protejate.

De Ziua Europeana a Parcurilor, numerosi specialisti in arii naturale protejate au sustinut prezentari, iar administratiile parcurilor nationale si naturale au organizat standuri de prezentare a comunitatilor locale si cu produse culinare traditionale.

Tema din acest an a Zilei Europene a Parcurilor este ”Voteaza pentru Natura!”, un indemn sa asiguram un viitor mai sanatos pentru oameni si natura.

Ziua Europeana a Parcurilor, marcata pe 24 mai, a fost instituita in urma cu 25 de ani, la initiativa Federatiei Europene a Parcurilor ”EUROPARC”, avand ca obiectiv apropierea oamenilor de natura, atragerea atentiei asupra importantei frumusetilor din natura si a managementului durabil al ariilor naturale protejate.

Primul parc national din Romania, Retezat, a fost infiintat in anul 1935, in prezent fiind 29 de parcuri nationale si naturale. Din acestea, 22 de parcuri nationale si naturale sunt administrate de Regia Nationala a Padurilor – Romsilva, avand o suprafata totala de 853.266 hectare, 232.246 hectare fiind in zone de protectie, iar in aceste parcuri sunt 562.730 hectare de paduri.

Parcurile nationale si naturale administrate de Romsilva pun la dispozitia turistilor numeroase trasee amenajate, precum si infrastructura care permite plimbari cu bicicleta, barca sau ecvestre, alpinism, popasuri in spatii amenajate sau locuri speciale pentru observarea faunei.

Administratiile celor 22 de parcuri nationale si naturale din cadrul Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva asigura managementul ariilor naturale protejate, intretin permanent infrastructura turistica, amenajeaza traseele si potecile tematice, in colaborare cu Salvamont in zonele montane, mentin marcajele, panourile informative si indicatoarele.