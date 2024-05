Prim-vicepreședinte al PNL și liderul PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a transmis un mesaj la împlinirea a 149 de ani de la înființarea Partidului Național Liberal pe care îl prezentăm în continuare:

24 mai, Ziua Partidului Național Liberal este și un recurs la istorie justificat de faptul că acțiunea PNL stă la baza României independente, suverane, întregite și modernizate. Marii oameni politici si de stat ai Partidului National Liberal au întemeiat, construit si modernizat statul român. Astăzi, după aderarea României la UE si NATO, tot Partidului National Liberal ii revine misiunea de a desăvârși modernizarea României prin aducerea țării in primul rând al democrațiilor dezvoltate si prospere ale lumii libere.

Istoria demonstrează că Partidul Național Liberal este partid de construcție politică, instituțională, economică și socială. Liderii liberali au fost întemeietori, constructori și reformatori. Misiunea asumată de PNL a fost împlinirea idealului național – independență, emanciparea țărănimii și democratizare, crearea capitalului și industriei românești, reîntregirea țării, dezvoltare și modernizare – prin politici și instituții liberale.

După actele istoric întemeietoare ale Independenței (1877), proclamării ca Regat (1881), după extraordinarea realizare a Marii Uniri (1918), liberalii au avut de construit o țară. Construcții sunt înființarea BNR, a Academiei, a băncilor populare, a Bursei de valori, apoi așezarea justiției, administrației publice și educației pe baze moderne, crearea industriei naționale și a capitalului românesc.

Marile reforme liberale au urmărit emanciparea țărănimii și reforma agrară, drepturi sociale (repaosul duminical, organizarea sindicală, casele de ajutor ale muncitorilor), votul universal.

Această vocație a construcției si modernizării conturează o altă trăsătură importantă a PNL in istorie, aceea de a-si asuma responsabilitatile guvernării, adesea în vremuri grele.

Liderii liberali au preluat si rezolvat crize dificile. Un exemplu doar: au gestionat cu succes situația exceptional de grea a României de după primul război mondial printr-o guvernare de referință (1922-1926) și au consolidat institutional, economic și social actul Marii Uniri.

PNL a fost partidul preocupat de problemele de fond ale României: condiția țărănimii, reforma agrară, reformele sociale ce trebuiau împlinite pentru muncitori. Liberalii considerau solidaritatea socială un „act de prevedere națională”, o condiție a modernizării. Bratienii au stiut ca atunci când era vorba despre dezvoltare, nu trebuia uitată starea celor mai vulnerabili.

Liberalii au creat capitalul și industria naționale, dar au urmărit și emanciparea țărănimii, au creat cadrul ascensiunii sociale din orice stare.

Liberalii au urmărit constant, tenace, construirea unei relații de armonie între național și european, tradiție și modernitate (tradiția rurală și modernitatea urbană).

Liberalii au fost moderni, dar au susținut și respectat instituțiile tradiționale: liberalii au obținut autocefalia Bisericii Ortodoxe Române la 1885, rangul de Patriarhie în 1925.

PNL a fost dintotdeauna un partid profund democratic, atașat democrației constituționale, moderației, adversar al extremismului, un partid realist, pragmatic, căruia îi repugnau exaltarea și excesele.

Ultimul lider istoric al PNL, Dinu Brătianu, imagina vizionar România de astăzi în cadrul unei Europe Unite. În testamentul său politic, redactat în 1949, cu un an înainte de arestarea și de moartea sa la Sighet, el scria că „pe plan extern, România, ca cea mai luminată ţară din răsăritul Europei, va juca un rol de frunte în cadrul cooperării internaţionale economice şi politice ale unei Europe Unite.”

Liberalii din 1875-1938 au întemeiat statul român, l-au construit și modernizat în etape și în coordonatele și spiritul vremilor de atunci. Marea Unire a fost un mare act istoric întemeietor la care PNL a avut un rol major. Tot PNL a dat apoi conținut și fond acelui act istoric întemeietor – a împlinit institutional, economic și social actul formal al Marii Uniri, în România modernă a anilor interbelici. Aceasta a fost, generic vorbind, desăvârșirea în etape, de către liberali, a primei modernizări a României.

Această întreprindere a fost curmată brusc și violent de ocupația sovietică și dictatura comunistă. Opera a fost reluată după 1989, iar PNL este liderul celor care au readus România în comunitatea euroatlantică.

Suntem în NATO, în UE, având la dispoziție o garanții de securitate cum nu am avut niciodată în istorie și fonduri de dezvoltare excepționale. Ne gândim la cât de mult au realizat înaintașii nostri cu posibilități mai puține și provocări mari.

PNL continuă astăzi opera înaintașilor de modernizare și dezvoltare a României. Aceasta înseamnă a da conținut si fond unui alt mare act istoric întemeietor – aderarea la structurile euroatlantice (UE si NATO). Altfel spus, PNL vizează – prin accelerarea dezvoltării și a modernizării, prin întărirea valorilor democrației, prin valorificarea eficientă pentru români și comunitățile locale a beneficiilor aduse de fondurile europene – trecerea la o nouă etapă istorică ce are ca obiectiv recuperarea tuturor decalajelor interne si externe și așezarea României la nivelul democrațiilor dezvoltate și prospere.