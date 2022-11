î.Hr. În Roma antică, în această zi avea loc un festival numit Hilaria, un fel de „Zi a Păcălelilor” romană, unde oamenilor le era permis să își joace feste.

Era o zi specială dedicată sărbătorii și veseliei, respectată de cultul dedicat lui Isis și Osiris, două zeități adoptate de către romani din colonia lor, Egiptul. Hilaria îl onora pe zeul ucis, Osiris, care fusese reînviat pe 3 noiembrie.

Întreaga poveste este destul de sinistră și menită a crea confuzie. Osiris, zeul fertilității și stăpânul infernului, s-a căsătorit cu sora lui, Isis, o mare vrăjitoare. Cei doi aveau un frate pe nume Seth, un tip formidabil, cu un bot ascuțit, ca de vulpe, ochi oblici și corp de câine, cu o coadă bifurcată. De asemenea, el era și zeul furtunilor, al războiului și al haosului.

Seth îl ura pe Osiris și își dorea cu disperare să îl înlăture din poziția sa de stăpân al infernului. Într-o zi, l-a păcălit pe fratele său să se bage într-un cufăr, a închis capacul și a aruncat cufărul în mare. Apoi, a tăiat corpul fratelui său înecat în 14 bucăți și le-a împrăștiat în tot Egiptul. Însă Seth nu se gândise la Isis, care a recuperat bucățile din trupul soțului ei și le-a îngropat pe toate, mai puțin penisul. Apoi l-a readus pe Osiris la viață prin magie și, cu ajutorul acelui membru neîngropat, evident, a conceput un fiu, Horus. Horus era un zeu ce semăna cu un șoim, ai cărui ochi erau Soarele și Luna. Și-a petrecut aproape toată viața luptându-se cu unchiul său, Seth, și, în cele din urmă, l-a învins, însă în timpul luptei s-a rănit la ochiul stâng.

Rana este explicația pentru descreșterea și creșterea Lunii.

Tot la 3 noiembrie:

1870: Se încheie reunificarea Italiei.

1871: Exploratorul și reporterul britanico-american Henry Stanley îl găsește pe dr. David Livingstone în jungla africană.

1903: Panama își declară independența față de Columbia.

Geo Alupoae, critic de teatru.