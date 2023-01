Inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Sighet – Direcția Regională Vamală Cluj ca urmare a unui control amănunțit asupra unei autoutilitare înmatriculată în România care venea din Ucraina, condusă de către un cetățean român, au descoperit 1.800 bucăți țigarete disimulate în compartimentul motorului precum și asupra conducătorului auto, ascunse sub îmbrăcăminte.

Bunurile au fost reținute în vederea confiscării și a fost aplicată sancțiune contravențională.