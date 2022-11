În data de 24 noiembrie 2022, ora 22:00, inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Sculeni – Direcția Regională Vamală Iași, în urma unui control vamal amănunțit efectuat asupra unui autoturism înmatriculat în Republica Moldova, au descoperit ascunse în rezervorul de combustibil un număr de 9.700 bucăți țigarete marca King Red, în vederea sustragerii acestora de la vămuire.

S-au luat măsuri cu privire la sancționarea contravențională a conducătorului auto, confiscarea țigaretelor și reținerea autoturismului până la plata amenzii.