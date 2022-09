10 ani în 10 zile pline de evenimente și oportunități, sub semnul lui 1 și 0

Cluj IT Cluster organizează, în perioada 17 – 27 octombrie, cea de-a zecea ediție a conferinței Cluj Innovation Days, un moment aniversar pentru întregul ecosistem al asociației. Evenimentul se va desfășura pe parcursul a zece zile pline de evenimente, în care organizatorii își propun să evidențieze creșterea și provocările industriei IT în cei zece ani de la înființarea Cluj IT Cluster, punând totodată bazele pentru viitorii zece ani de dezvoltare durabilă. Motto-ul din acest an este The Power of 1 | 0, subliniind astfel importanța tehnologiilor digitale ca bază a tuturor marilor inovații ce duc lumea înainte.

„Marcăm anul acesta o bornă importantă pentru noi, ca organizație, dar cu semnificație pentru întreaga comunitate clujeană și națională care prețuiește progresul tehnologic, inovarea și antreprenoriatul. În 2012, atunci când a fost fondat clusterul Cluj IT, am adus în fața publicului necesitatea de a privi viitorul industriei de IT cu curaj și cu dorința de schimbare. Am făcut acest lucru prin două propuneri concrete. Mai întâi prin includerea inovației și creației în modelele de afaceri ale industriei de IT și apoi, pentru comunitatea largă clujeană, prin Cluj Innovation City ca un nou mod de abordare a dezvoltării socio-economice. Practic am propus un “rebranding”, atât al orașului cât și al industriei. De atunci mesajul nostru a fost preluat, purtat, dezvoltat. La Cluj Innovation Days vom vorbi despre toate astea, dar, mai important, vom vorbi despre ce urmează pentru industria noastră, pentru comunitatea noastră, pentru țara noastră”, a susținut Andrei Kelemen, CEO al Cluj IT Cluster.

La ediția aniversară a Cluj Innovation Days, se vor alătura agendei invitaţi şi specialişti de renume, din țară și din străinătate, care au contribuit pe parcursul ultimilor 10 ani la susţinerea inovaţiei şi se numără printre cei care setează tonul schimbărilor care urmează. Printre cei care au confirmat prezența până în acest moment se numără Sebastian Burduja – ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării, Sabin Sărmaș – preşedintele Comisiei de IT din Camera Deputaţilor, Daniela Rus – Director al Laboratorului de Informatică și Inteligență Artificială al MIT, Ariana Năstăseanu – Project Adviser la European Innovation Council and SMEs Executive Agency (EISMEA), Vlad Bina – Art Director la Hollywood, Florin Păun – Chief Science & Partnership Officer Rafaut Group, Justina Bieliauskaite – Director de Proiecte la European Digital SME Alliance (Bruxelles), Grace Labong Achire – Vicepreședinte, Alliance for Trade in Information Technology Services (Uganda), Prof. Daniel David – Rectorul Universitatii Babes-Bolyai, Membri ai Juriului Consiliul European pentru Inovare: Mihaela Nazare, Cristian Dascălu si Mihai Sfințescu; Stelian Brad – Președinte Cluj IT Cluster, Andrei Kelemen – CEO, Cluj IT Cluster și delegati ai mediului de afaceri. Aceștia și mulți alții vor fi cei care vor discuta subiectele propuse în agenda evenimentului și vor răspunde la întrebările participanților în privința opțiunilor pe care le au ca organizații sau ca indivizi.

Ei vor aduce în faţa publicului, în discuțiile de tip panel, chestiuni practice, pe teme precum transformarea digitală sustenabilă, discuții despre inovarea orașelor și comunităților inteligente, despre procesul de transformare a economiei europene prin angrenarea IMM-urilor, despre susținerea femeilor în afaceri, inovare și investiții, despre rolul universităților în sistemul românesc de inovare sau despre modul cum o idee ajunge să fie un produs sau un serviciu pe care să-l cumpere oameni din toată lumea.

„De zece ani, Cluj Innovation Days aduce în fața țării, de aici, din inima Transilvaniei, tot ceea ce ecosistemul de inovare clujean are mai bun, mai performant. Cluj IT Cluster a trasat, în toți acești ani, jaloane pentru ceea ce astăzi văd mulți drept cea mai de succes industrie a țării. Industria IT reprezintă, în același timp, un model despre cum se poate lucra colaborativ, despre ecosistemele care strâng alături companii mai mari sau mai mici, contribuind la bunăstarea fiecăreia în parte și, în final, a întregului ecosistem. Cluj Innovation Days este momentul din an în care celebrăm ”inima” IT a țării care bate de aici, de la Cluj, setând standarde, arătând viitorul și diseminând modele de succes. Mă bucur să fiu parte a aceste povești de frumoase și să pot vorbi despre minunatul spirit inovator al Clujului. Vă invit să ne fiți alături și să fiți parte a poveștii Cluj Innovation Days”, a spus Andrei Nistor, CEO al platformei Digitalio, co-organizator al Cluj Innovation Days 2022.

Cluj Innovation Days s-a impus de-a lungul timpului ca un eveniment major în industria IT, poziționând Clujul și România ca un adevărat hub al inovării, un model de comunitate smart care lucrează pentru binele comun.

Participanții la ediția aniversară a Cluj Innovation Days 2022 vor descoperi teme de actualitate și vor avea șansa de a vizita standurile partenerilor prezenți la Grand Hotel Italia Cluj-Napoca, principala locație a CID 2022. Printre companiile partenere ale evenimentului se numără Digitalio, Accenture România, CertSIGN și Rombat.

Cine este așteptat să se înscrie ca participant la conferință

manageri din companii mici sau mijlocii active în România, dar și pe plan internaţional, în industrii precum software, telecomunicații, automotive, sănătate, biotech, producție, având un interes ridicat privind transformarea digitală sustenabilă;

antreprenori sau persoane interesate de zona antreprenoriatului care îşi doresc să descopere cum pot ajunge mai repede de la o idee la un produs recunoscut;

reprezentanţi şi angajaţi ai companiilor locale din România interesaţi de dezvoltare profesională şi îmbunătăţirea continuă a competenţelor;

Investitori în căutare de noi oportunităţi de investiţii şi descoperirea a noi lanţuri valorice, tehnologii emergente şi parteneriate inovative;

studenți ce își doresc să completeze studiile lor cu experiențe din mediul practic de business.

Accesul la activităţile conferinţei este gratuit, iar cei interesați să participe se pot înscrie deja urmând instrucțiunile disponibile de pe website-ul conferinței.

Partenerii media ai Cluj Innovation Days sunt: Agerpres, Știrile Transilvaniei, G4Media, Euractiv, Economedia, Savantgarde și Argeșul Online.

Pentru mai multe detalii privind conferința și pentru programul detaliat, vă invităm să urmăriți pagina: https://clujinnovationdays.com/

