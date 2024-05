Filmul original din 1970 al lui Michael Lindsay-Hogg despre The Beatles, a fost restaurat meticulos de către echipa lui Peter Jackson de la Park Road Post Production

„The Beatles: Let It Be”, filmul original din 1970 al regizorului Michael Lindsay-Hogg despre The Beatles, restaurat cu meticulozitate de echipa lui Peter Jackson de la Park Road Post Production, este acum disponibil în streaming pe Disney+.

Difuzat pentru prima acum peste 50 de ani, în plină agitație după destrămarea trupei The Beatles, „The Beatles: Let It Be” ocupă acum locul cuvenit în istoria trupei. Filmul a fost scos la lumină prin restaurarea sa și în contextul dezvăluirilor făcute în documentarul lui Peter Jackson, „The Beatles: Get Back”, câștigător a mai multor premii Emmy®. Lansată pe Disney+ în 2021, docuseria prezintă căldura și camaraderia iconică a celor patru membrii, surprinzând un moment crucial în istoria muzicii.

„Let It Be” conține secvențe care nu au fost prezentate în documentarul „The Beatles: Get Back”, aducându-i pe telespectatori în studio și pe acoperișul Apple Corps din Londra, în ianuarie 1969, când The Beatles, însoțiți de Billy Preston, compun și înregistrează albumul Let It Be, fiind și ultima oară când când trupa cântă live. Acest album a fost premiat cu GRAMMY Award®, iar piesa de titlu cu Academy Award®. Odată cu lansarea documentarului „The Beatles: Get Back”, cererea fanilor pentru filmul original „Let It Be” a atins un nivel febril. Cu sprijinul deplin al lui Lindsay-Hogg, Apple Corps a cerut companiei Park Road Post Production a lui Peter Jackson să restaureze cu meticulozitate filmul de pe negativul original de 16 mm, care a inclus remasterizarea sunetului folosind aceeași tehnologie MAL de mixaj care a fost aplicată la „The Beatles: Get Back”.

“The Beatles: Let It Be”, în regia lui Michael Lindsay-Hogg, îi are în distribuție pe John Lennon, Paul McCartney, George Harrison și Ringo Starr, cu o apariție specială a lui Billy Preston. Filmul a fost produs de Neil Aspinall, The Beatles acționând în calitate de producători executivi. Directorul de imagine a fost Anthony B Richmond.

FIlmul documentar “The Beatles: Let It Be” este acum disponibil doar pe Disney+.

