În perioada 14 – 15.07.2023, la Corlata, în comuna Berchișești, în locația unui domeniu privat s-a desfășurat cea de-a V-a ediție a Festivalului de Muzică ,,Deep in the Forest”. Potrivit unui comunicat al Poliției Suceava, pentru menținerea ordinii și liniștii publice dar și în vederea prevenirii consumului de substanțe interzise, polițiștii și jandarmii suceveni au dispus măsuri sporite de siguranță, fiind mobilizați circa 100 de polițiști și jandarmi în cele două zile de spectacole.

În plus, polițiști din cadrul structurilor de prevenire și combatere a consumului și traficului de droguri dar și specialiști din cadrul Agenției Naționale Antidrog Suceava și Agenției împotriva Traficului de Persoane Suceava au fost prezenți la locația de desfășurare, iar polițiștii rutieri au organizat acțiuni în zona adiacentă și pe rutele rutiere care converg către localitatea Corlata unde s-a organizat Festivalul Deep in the Forest.

6 echipaje canine de intervenție și pentru depistarea substanțelor interzise ale poliției jandarmeriei, dar și poliției de frontieră au fost prezente în zonele în care s-au desfășurat activitățile cu aflux sporit de persoane.

De asemenea, în zona locației de desfășurare, dar și pe rutele care converg spre localitatea Corlata, polițiștii rutieri au acționat cu 4 aparate DruggerDrugtest 5000 și cu 12 aparate etilotest și etilometru.

„Prezența numeroasă și activă a forțelor de ordine, dar și măsurile optime dispuse de către organizatorii evenimentului au dus ca după două zile de distracție intensă să nu se înregistreze niciun incident major, nefiind sesizate fapte cu violență, infracțiuni contra patrimoniului, acte de tulburare a ordinii și liniștii publice, acte de vandalism sau situații de victimizare ca urmare a consumului de alcoo, sau substanțe interzise”, se arată într-un comunicat al Poliției Suceava. Potrivit aceleiași surse, acesta este un rezultat ce conturează și subliniază o stare de normalitate socială, evidențiată de un parteneriat instituțional și public, privat bazat pe cooperare și respectarea legalității. De asemenea, polițiștii au reușit la timp identificarea pe o rută rutieră adiacentă zone de desfășurare și a unui șofer băut, întocmit dosar penal.