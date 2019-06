În noaptea de 15 spre 16 iunie, polițiștii de la Gura Humorului au aplicat 13 amenzi, în cuantum de 5.150 de lei, într-o acțiune pe linia asigurării unui climat de ordine publică și siguranță rutieră, în zona barurilor, cluburilor și a altor locuri de agrement. De asemenea, polițiștii au reținut un permis de conducere. În cadrul acțiunii au fost controlate 7 locații și au fost legitimate 17 persoane.

