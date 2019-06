Codul roșu de vijelii instituit astăzi după amiază pentru o parte a județul Suceava a avut urmări grave pentru populație. Astfel, potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, Alin Găleată, un bărbat de 52 de ani din satul Dumbrava, comuna Grănicești a fost lovit de fulger. ”Bărbatul este conștient și i se acordă primul ajutor medical de către echipajul SMURD TIM după care v-a fi dus la Urgențele Spitalului Județean Suceava”, a spus purtătorul de cuvânt al ISU Suceava. De asemenea, o mașină a intrat într-un copac pe raza comunei Marginea. ”Au fost implicate patru persoane. Deocamdată mama și fiul ei vor fi transportați la spital. Din fericire starea lor este stabilă. Mama are 41 de ani iar copilul 6 ani”, a precizat Găleată. Totodată mai multe curți din Slătioara au fost inundate.

Comunicat:

În urma avertizării COD ROȘU de fenomene meteo periculoase, ISU Suceava a transmis un mesaj de avertizare RO-ALERT către populația din zonele vizate, respectiv localitățile Câmpulung Moldovenesc, Gura Humorului, Frasin, Stulpicani, Vama, Păltinoasa, Cacica, Ostra, Frumosu, Mănăstirea Humorului, Pârteștii de Jos, Solca și Poieni-Solca.

Prin Dispeceratul comun ISU-SAJ s-au informat imediat toate primăriile din zonele respective, cu privire la atenţionările emise.

De asemenea, la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Bucovina” al judeţului Suceava s-a activat Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei și la nivelul tuturor subunităților din județ s-a crescut capacitatea operațională, pentru asigurarea misiunilor specifice.

Primele apeluri pe 112 au venit din zona comunei Stulpicani, localitățile Slătioara și Gemenea, de unde s-a anunțat că apa a intrat în curțile mai multor gospodării, iar la Gemenea, o turmă de bovine era blocată între ape.

La fața locului au intervenit lucrătorii Comitetului Local pentru Situații de Urgență Stulpicani și au fost trimise echipaje ale pompierilor militari de la Garda de Intervenție Gura Humorului și de la Detașamentul Câmpulung Moldovenesc.

Deoarece apa s-a retras foarte repede, nu a mai fost necesară intervenția militarilor.

O altă consecință a fenomenelor meteo periculoase a fost rănirea unui bărbat de 52 de ani, care a fost lovit de trăsnet pe raza satului Dumbrava, comuna Grănicești. Acesta a fost preluat de echipajul SMURD Terapie Intensivă Mobilă (TIM), care l-a stabilizat și la transportat, în stare de conștiență, la Unitatea de Primire Urgențe a spitalului județean Suceava, pentru investigații suplimentare.

Raportul DELGAZ-GRID menționează faptul că, la ora transmiterii comunicatului, nouă echipe lucrează pentru repunerea în funcțiune a două linii nealimentate, care deservesc 512 consumatori.

În perioada următoare, comisii mixte se vor deplasa în teren şi împreună cu autorităţile locale vor evalua pagubele generate de fenomenele meteo periculoase.