Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a premiat astăzi în cadrul ședinței Consiliului Local elevii care au obținut media 10 la examenul de Evaluare Națională și la examenul de Bacalaureat: câte 3.000 de lei pentru elevii decariști de la Evaluarea Națională și câte 5.000 de lei pentru cei de la Bacalaureat. Este vorba de un număr de 13 elevi.

Astfel câte 3.000 de lei au primit elevii Curcă Costan Sabina și Varvaroi Sebastian Adrian de la Colegiul Național ”Ștefan cel Mare”, Lionte Amedeea de la Liceul Teoretic ”Filadelfia”, Verciuc Albert Ștefan de la Școala Gimnazială ”Ion Creangă” și Brumă Teodora de la Colegiul Național ”Mihai Eminescu”.

Câte 5.000 de lei au primit elevii: Ududec Isabela, Căpușneac Daniela Mihaela, Butnaru Alexandru și Buliga Miruna Ștefana de la Colegiul Național ”Petru Rareș”, Vișan Alina și Hostiuc Dinu Dan de la Colegiul Național ”Ștefan cel Mare”, Tenciu Marian și Horgot Andrei Gheorghe de la Colegiul Național ”Mihai Eminescu”.

”Am pemiat astazi la Ședința de Consiliu Local elevii care au obținut nota 10 la sesiunea de bacalaureat si capacitate din vara anului 2022. Nu trebuie sa uitam că acești elevi prin rezultatelor lor promoveaza excelenta în educatie și recunoașterea acestor succese este un gest firesc de normalitate și o motivare suplimentară. Felicitări tuturor celor premiati! Mult succes in continuare in activitatea universitară si liceală! Municipalitatea suceveană sprijină performanta in domeniul educatiei!”, a declarat Ion Lungu.