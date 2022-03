În taberele de de cazare temporară a refugiaților din județ sunt în prezent 155 de persoane gradul de ocupare crescând de la 5% cît a fost în ziua precedentă la 8%. Din cele 1.977 de locuri mai sunt disponibile 1.822. De la începutul războiului în Ucraina și până în prezent în taberele provizorii din județ au intrat 11.301 refugiați și au ieșit 11.146. Cea mai solicitată rămâne sala de sport din Dumbrăveni unde sunt cazați 107 refugiați ucraineni din care 55 femei și 44 de copii. La polul opus este sala de sport din Milișăuți unde nu este niciun refugiat.

