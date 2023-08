În luna septembrie, 200 de angajați ai E.ON România vor parcurge întreg traseul de 1.400 de kilometri de pe Via Transilvanica, în cadrul proiectului <Energia E.ON X Via Transilvanica>. Compania a transmis că proiectul debutează vineri, 1 septembrie, atunci când două echipe vor porni simultan din nord, de la Putna și din sud, de la Drobeta-Turnu Severin, și se va încheia o lună mai târziu, la mijlocul traseului, în localitatea sibiană Axente Sever. În total vor fi 32 de echipe. În călătoria lor, angajaţii E.ON se vor implica în acțiuni de voluntariat, vor face popasuri în școli pentru a susține lecții despre energie și vor derula şi alte acțiuni de responsabilitate socială. Proiectul Via Transilvanica a fost inițiat în 2018 de Asociaţia Tășuleasa Social, coordonată de Alin Ușeriu, cu ocazia celebrării a 100 de ani de la Marea Unire din Alba Iulia. Traseul parcurge zece județe, din șapte ținuturi cultural-istorice: Bucovina, Ținutul de Sus, Terra Siculorum, Terra Saxonum, Terra Dacica, Terra Banatica și Terra Romana și pune în valoare patrimoniul natural și cultural al fiecărei regiuni. În 2020, E.ON a devenit Paterner pentru sustenabilitate al proiectului de ecoturism. E.ON menționează că succesul înregistrat de Via Transilvanica este acum recunoscut și de Comisia Europeană și Europa Nostra. Proiectul a câștigat una dintre categoriile Premiului European pentru Patrimoniu/Premiul Europa Nostra 2023, alături de alte 29 de realizări remarcabile în materie de patrimoniu.