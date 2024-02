Sunt prieteni înainte de toate și colaborează extrem de bine pe plan muzical. Nu sunt la primul feat. pe care îl fac împreună și au scos acum o super piesă de dragoste care le place și lor la nebunie.

2Normal feat. What’s Up lansează cea mai nouă piesă a lor, „Tu nu știi”, în care iubirea este mereu motivul de a merge mai departe.

„Această nouă piesă de dragoste readuce în atenția ascultătorilor noștri faptul că indiferent de vreme sau de stare, ea, iubirea, trebuie să fie învingătoare. Indiferent de banii pe care îi avem sau nu, suntem obligați de acest sentiment măreț să ne depășim condiția și asupra relației să dăinuiască înțelegerea, frumusețea și înțelepciunea pentru a păstra balanța virtuților dreaptă.

Piesa în sine este compusă anul trecut în urma colaborării cu Emeric Imre, atunci când am avut numeroase încercări de piese până când să iasă single-ul “Regina”.

La momentul respectiv, Marius Chină ascultând piesele ne-a spus că aceste versuri trebuie să facă parte din altă piesă și astfel eu am venit cu ideea refrenului pe care What’s Up l-a completat maiestuos prin talentul său desăvârșit! Ne dorim ca această piesă să rezoneze în primul rând în inimile ascultătorilor și ca ei să împărtășească cu sufletul versurile noastre ce tot din suflet pleacă”, mărturisește Eduard Cotoară de la 2Normal.

Iar bunul său prieten și artistul What’s Up, al cărui manager este, l-a completat.

„Mă bucur din suflet pentru această colaborare, Eddy nu îmi este doar coleg la Sprint Media pe această piesă, nu-mi este doar impresar, îmi este mai ales prieten. Sper din suflet să placă și publicului nostru această nouă piesă la care am pus mult suflet și s-a născut la propriu într-un vis, un vis al lui Eddy! Doamne ajută!”, a spus și What’s Up care este din ce în ce mai prezent în muzica românească, lansând chiar de ziua lui, pe 8 februarie, un super feat. cu Lora, „Abia aștept să vină seara”.

Link 2Normal feat. What’s Up – „Tu nu știi”: https://youtu.be/G6kRbKit-TY?și=4xXsUET5uaotC-dN