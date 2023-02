Dj Lucian (Lucian Mitrache) & Geo (Naita George) revin în forță si lansează împreună cu Next Route (Beznea Teodor Dorinel), o nouă piesă de calitate, care se numește „You Miss Me”. Lansată împreună cu labelul spaniol Planeta Dance Music, un label foarte popular în întreagă lume, „You Miss Me” este o piesa perfectă pentru Luna Iubirii,fiind plina de emoție și romantism,ducându-ne cu gândul la o iubire din trecut și reușind sa fie o adevărată hrană spirituala pentru suflet și minte. Nouă piesă va avea lansarea oficială la radio în țări precum Spania, Portugalia, Italia, Grecia,Bulgaria și Serbia, fiind cunoscut faptul,că cei doi artiști și producători români sunt foarte apreciați de dj-ii și producătorii din afară, unde piesele lor se bucura de un feedback pozitiv.Dupa ce au lansat remixul oficial al piesei Faydee&Costi-Luana, produs impreuna cu Sean Norvis(piesa a reusit sa depaseasca pe Youtube, pe canalul oficial Cat Music, peste 100 de mii de vizualizari, in doar 2 luni),Dj Lucian&Geo au facut show la cel mai tare party de Revelion, alaturi de celebrii Martin Garrix (locul 1 in top 100 Dj’s),legenda muzicii trance , Paul Van Dyk,Timmy Trumpet sau Robin Schulz. Dj Lucian&Geo pregatesc piese si remixuri noi, dar si colaborari de exceptie in premiera pentru Romania.

Next Route (Beznea Teodor Dorinel) este un tânăr încrezător și talentat din Sascut, județul Bacău, cu o experiență de 5 ani in muzica care e gata să cucerească piața muzicală din România, dar și cea internațională. Acesta a produs și a lansat multe piese care se bucură de aprecierea iubitorilor de muzică și este celebru deja pe rețelele de socializare, melodiile lui au generat peste 20.8 milioane de vizualizari in total pe YouTube,TikTok si din Reels pe Instagram si Facebook. Pentru viitor pregateste multe piese surpriza , dar si un album rap/trap.

Dj Lucian:”Dragi prieteni,această piesă este un cadou din partea noastră pentru toți iubitorii de muzică din întreagă lume.Muzica si dragostea sunt cele doua aripi ale sufletului.Viața e plină de obstacole, dar și de bucurii. Nu ezitați niciodată, nu renuntati la visele voastre, gândiți-vă că este cineva care va iubește,că nimic nu este imposibil și ca veti reusi pană la urma.Faceți din vise realitate!Umpleti-va sufletul cu frumusețe si muzica buna!Mulțumim frumos tuturor celor care ne susțin și ne apreciază muzică,dar și celor care ne pun bețe în roate pentru că ne motivează și mai mult.Fără voi dragilor, noi nu am există!”

Link Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=G7wAYaPFCkE