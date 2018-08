Desi este destul de greu sa pornesti o afacere mai ales daca nu ai destul buget si mai ales daca nu ai destul curaj, exista anumiti oameni care au avut curaj sa isi dezvolte propriile afaceri. Dar nu doar niste afaceri banale. Au reusit sa puna in practica cateva idei de afaceri care nici nu ti-ar trece prin cap. Iata 3 idei de business care au socat lumea. dar care au avut si mare succes prin utilitatea lor.

1. Biodiesel din uleiul de la prajit din restaurante

O idee de afacere la care cu siguranta nu te-ai fi gandit. Antreprenorul Dave Dunham care era deja specializat in afaceri internationale a venit cu ideea de a recicla uleiul pe care restaurantele il arunca dupa folosire. Afacerea a mers asa de bine incat exista reprezentante in 7 state iar uleiul folosit se colecteaza in continuare.

2. Abonament la sosete

Poate suna ciudat, dar este o afacere foarte profitabila in Elvetia. Cel care a pornit afacerea s-a gandit ca lumea este mult prea lenesa pentru a-si cumpara ciorapi atunci cand acestia se rup si pentru asta a inceput sa vanda abonamente pentru sosete.

Cum functioneaza? Oamenii platesc un abonament iar compania le trimite cate 9 perechi de sosete lunar, pe toata perioada abonamentului. Afacerea are deja peste 60.000 de abonati.

3. Aer proaspat la cutie

Dincolo de ideea unui cadou traznit si neasteptat, aerul proaspat este conservat din zonele curate din lume si este extrem de util mai ales populatiei din China, o tara din ce in ce mai poluata. Ideea a fost initial a unui fotograf care a vrut sa faca acest lucru din amuzament, insa a ajuns o utilitate si s-a transformat intr-un business pana la urma.

Sursa: Afaceri si leadership feminin.