Este putin probabil ca afacerea ta sa fie unica pe piata! Cu siguranta exista deja o concurenta fata de care va trebui sa vii cu ceva in plus pentru a atrage clientii si chiar investitorii! Iar acest lucru trebuie luat in calcul inca de la primii pasi! Planul de afaceri iti va fi solicitat doar daca vei avea nevoie de un investitor sau un imprumut, insa realizarea lui iti va fi de mare folos, inca de la inceput.

In momentul in vei realiza planul de afaceri, urmand un model de plan de afaceri bine gandit si elaborat astfel incat sa treci prin toate aspectele existente, vei intelege si vei aprecia utilitatea lui.

Si apoi, cum poti incepe o activitate de succes daca tu nu stii inca de la inceput ce vrei sa faci, in ce mod, ce cheltuieli implica, cati angajati sunt necesari, ce cheltuieli apar, in cat timp iti poti amortiza investitia, etc?!

De ce ai nevoie de un plan de afaceri? Te va ajuta sa previi un adevarat esec financiar!

Planul de afaceri nu trebuie sa fie un document stufos si nici nu iti va lua mult timp sa il realizezi, dar, odata facut, el iti va aduce cateva beneficii clare.

1 – daca vei avea nevoie de un imprumut sau de un investitor, planul de afaceri va fi primul document solicitat, deci vei avea nevoie de el!

2 – planul de afaceri creaza o imagine clara nu numai despre activitatea pe care intentionezi sa o incepi, ci si despre felul in care privesti tu aceasta activitate, oglindind perfect nivelul tau de intelegere in perspectiva.

3 – un plan de afaceri bine gandit si detaliat corespunzator dovedeste ca ai luat in considerare toate aspectele si ca ai dezvoltat strategiile in deplina cunostinta de cauza, deci elimina din start posibilitatea unui esec!

4 – planul de afaceri poate fi privit ca un indrumar pentru acea activitate si, pe viitor, te poate ajuta sa urmezi corect etapele, fara a face rabat de la calitate si fara a rataci drumul catre reusita!

5 – planul de afaceri este o marturie scrisa a modului in care ai analizat cu atentie si in detaliu fiecare etapa, este o dovada a meticulozitatii si intentiei tale, o dovada a profesionalismului si hotararii tale – toate acestea vor fi un plus pentru imaginea cu care intri pe piata.

Poti reusi si fara un plan de afaceri?

Nimeni nu poate spune ca nu exista afaceri care au avut si au succes, chiar daca nu a fost elaborat inainte un plan de afaceri! Cu siguranta ca poti reusi in business-ul gandit de tine si fara acest document, mai ales daca nu este prima ta afacere si ai suficienta experienta in domeniu. Insa… de ca sa risti?!

Sursa articol: Afaceri si leadership feminin