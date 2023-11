Miercuri 1 noiembrie 2023, se împlinesc 34 de ani de la dispariția tragică a celei care a fost Mihaela Runceanu! Una dintre cele mai iubite soliste din muzica ușoară românească a fost ucisă cu bestialitate în propria locuință. Moartea ei, la doar 34 de ani, a șocat o țară întreagă. Adrian Enache, fost elev al regretatei soliste, a comemorat seara tragică în care Mihaela Runceanu a fost victima unui crime de un sadism inimaginabil, notează click.ro.

34 de ani fără Mihaela Runceanu! Pe 1 noiembrie 1989, în jurul orei 1 dimineața, una dintre cele mai iubite artiste la acel moment în România era asasinată cu bestialitate în propria garsonieră, situată pe Șoseaua Mihai Bravu, din Capitală.

Daniel Cosmin Ștefănescu a intrat în garsoniera Mihaelei Runceanu, a strangulat-o cu cablul de la telefon, apoi a incendiat-o folosind canistrele de benzină pe care artista le avea pe balcon. Crima de un sadism feroce a șocat o țară întreagă și i-a lăsat în lacrimi și neconsolați nu doar pe colegii și elevii artistei, dar și pe numeroșii ei fani.

„Eu am făcut școala Mihaelei Runceanu, care scotea atunci vedete pe bandă rulantă: Silvia Dumitrescu, Ovidiu Komornyik, tot ce era atunci. Eu sunt din generația lor. Dacă eu nu plecam în seara aia de la ea….pentru că ea ne invita la ea, organiza seri din astea la ea acasă, iar eu eram unul din elevii ei cei mai iubiți. (…) În seara aia, ne-am strâns la ea și am stat până târziu. Ea, pe unii care eram din provincie, ne culca la ea si zicea:« Stai aici că ai loc sa dormi». În noaptea în care a murit, ea mi-a zis de trei ori săraca: « Adrian, stai aici, nu te mai duce că ai tren noaptea!» Și eu i-am zis: «Doamna profesoară, nu pot să rămân că am teză dimineața, la 8 dimineața». Ea a zis: « Hai mă, uite stă și Roxana!». Eu zic:« Nu pot că am de prins trenul de 1 noaptea, nu-l mai prind pe ăla de 22». Dacă eu nu plecam atunci, în seara aia, ăla nu venea atunci peste ea s-o omoare.”, a povestit, cu emoție în glas, Adrian Enache, în podcastul „Vreau sa știu”, moderat de Cătălin Oprișan, potrivit sursei citate.

