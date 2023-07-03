43 de ”Cetățeni de Onoare” ai localității Cornu Luncii din care 30 de preoți și-au primit distincțiile la Zilele Comunei. Primarul Fron: ”În comuna noastră s-au născut 33 de preoți, un episcop și un sfânt”
Unul dintre momentele importante al Zilelor Comunei Cornu Luncii l-a reprezentat înmânarea diplomelor de ”Cetățean de Onoare” și a diplomelor pentru ”cuplurile de aur” care au împlinit 50 de ani de căsătorie. Titluri de ”Cetățean de Onoare” au primit nu mai puțin de 43 de persoane din care 30 sunt preoți care slujesc atât în comună cât și în parohii din Italia, Germania, Anglia, Austria dar și la Muntele Athos. Au fost onorați cu această distincție 19 preoți din cadrul Bisericii Ortodoxe Române, 5 preoți din cadrul Bisericii Greco-Catolice, 2 preoți din cadrul Bisericii Romano-Catolice și 4 preoți din cadrul Bisericii Ortodoxe pe Stil Vechi. Au mai primit tilturi de ”Cetățean de Onoare” 9 personalități precum șefi de instituții, medici, avocați, universitari sau cadre militare și 4 elevi care s-au remarcat în competiții sportive.
”În comuna noastră s-au născut și au crescut 33 de preoți, un episcop și un sfânt. După cum știți sfântul ocrotitor al tuturor emigranților din lume Ioan sau Ieremia Valahu așa cum este cunoscut, născut în a doua domnie a lui Lăpușneanu. Suntem mândri că acolo unde este Dumnezeu lucrurile merg bine. Dovadă tot ce se întâmplă bun în comuna noastră este pentru că dumneavoastră și toti cetățenii comunei sunteți credincioși. Este un lucru extraordinar de bun”,a declarat primarul Gheorghe Fron. Tot duminică Primăria Cornu Luncii a sărbătorit și 21 de familii care au împlinit 50 de ani de căsătorie printr-o slujbă de mulțumire, o masă la restaurant și cadouri.
Prezentăm lista integrală cu ”Cetățenii de Onoare” ai comunei Cornu Luncii.
CETĂȚENI DE ONOARE -SPORT
1. VODĂ PAVEL IUSTIN–LUPTE GRECO-ROMANE
– ELEV LA LICEUL CU PROGRAM SPORTIV SUCEAVA
– CAMPION ȘI VICECAMPION NAȚIONAL DIN 2018 – 2023
2. BLANARIU DANI– TENIS DE MASĂ – CSM – BISTRIȚA
– ELEV LA LICEUL CU PROGRAM SPORTIV – BISTRIȚA
– CAMPION ȘI VICECAMPION NAȚIONAL LA JUNIORI DIN 2013 – 2023
– CAMPION BALCANIC ÎN ANUL 2021
– BRONZ – LA CAMPIONATUL NAȚIONAL PE ECHIPE
3. NOROCEL CONSTANTIN IULIAN –SKANDENBERG
– COLEGIUL TEHNIC MIHAI BĂCESCU – FĂLTICENI
– VICECAMPION NATIONAL
4. BĂLAN DAVID – RUGBY –
– ELEV AL LICEULUI SPORTIV – SUCEAVA
– VICECAMPION NAȚIONAL U17
– MEMBRU AL ECHIPEI NAȚIONALE DE RUGBY A ROMÂNIEI
CETĂȚENI DE ONOARE – BISERICA ORTODOXĂ – STIL VECHI
1.EPISCOP DAVID NEMȚEANU – PĂSTOREȘTE EPISCOPIA NEAMȚULUI
- NĂSCUT MACOVEI DUMITRU – PĂISENI
2. STAREȚ PAMVO – STAREȚUL MÂNĂSTIRII SLĂTIOARA
- NĂSCUT CONSTANTINOVICI PETRU– PĂISENI
3. STAREȚA MINODORA – STAREȚA MÂNĂSTIRII PĂISENI
4. PREOT PĂTRU ANDREI – PAROH AL BISERICII SF.MC. PANTELIMON BRĂIEȘTI
- LICEUL DE ARTE GEORGE APOSTU – SECTIA PICTURĂ MONUMENTALĂ – BACĂU
– UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTE GEORGE ENESCU – IAȘI – SECȚIA SCULPTURĂ
- CĂSĂTORIT – 4 COPII.
CETĂȚENI DE ONOARE
BISERICA ORTODOXĂ
1. STAREȚ PIMEN VLAD – STAREȚUL CHILIEI INTRAREA ÎN BISERICĂ A MAICII DOMNULUI DE PE SFÂNTUL MUNTE ATHOS
- NĂSCUT VLAD PETRU ÎN BĂIȘEȘTI
2. STAREȚ DOSOFTEI– STAREȚUL CHILIEI SF. ARTEMIE DE PE SFÂNTUL MUNTE ATHOS
- NĂSCUT VLAD DUMITRU ÎN BĂIȘEȘTI
3. CIOBAN DUMITRU – PAROH LA BISERICA ÎNVIEREA DOMNULUI – IAȘI
- FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ DUMITRU STĂNILOAIE – IAȘI
4. BUTA DRAGOȘ – PAROHIA SFINȚII TREI IERARHI SUCEAVA
- FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ DUMITRU STĂNILOAIE – IAȘI
- STUDII DE DOCTORAT LA UNIVERSITATEA BABEȘ BOLYAI – CLUJ – FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ
- UNIVERSITATEA ȘTEFAN CEL MARE SUCEAVA – SPECIALIZAREA ASISTENȚĂ SOCIALĂ
- PROFESOR DE MUZICĂ PSALTICĂ LA SEMINARUL TEOLOGIC MITROPOLITUL DOSOFTEI – SUCEAVA,
- CONSILIER CULTURAL AL ARHIEPISCOPIEI SUCEVEI ȘI RĂDĂUȚILOR
- A SCRIS 5 CĂRȚI ȘI MULTE ARTICOLE TEMATICE PENTRU UZUL PREOȚILOR ȘI CREDINCIOȘILOR
- FONDATOR AL CENTRULUI DE SERVICII SOCIALE SFINȚII TREI IERARHI SUCEAVA
- CĂSĂTORIT – 2 COPII
5. NEGREA BOGDAN VASILE – PREOT MISIONAR LA CAPELA SFINȚII COSMA ȘI DAMIAN DIN CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL RĂDĂUȚI
- UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA – SIBIU – FACULTATEA DE TEOLOGIE ANDREI ȘAGUNA
6. NEGREA GHEORGHE – PAROHIA SF. IOAN BOTEZĂTORUL ȘI SF. APOSTOL ANDREI – WORMS – GERMANIA
- UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA – SIBIU – FACULTATEA DE TEOLOGIE ANDREI ȘAGUNA
7. NISTOR LUCIAN – PAROH AL BISERICII SFINȚII VOIEVOZI – FĂLTICENI
- A FOST TIMP DE 10 ANI PAROHUL BISERICII SFINTILOR ARHANGHELI MIHAIL ȘI GAVRIL– BRĂIEȘTI
- CĂSĂTORIT – 2 COPII
8. NISTOR DAN TEOFIL – PAROHIA SFINȚII VOIEVOZI FĂLTICENI
- FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ DUMITRU STĂNILOAIE – IAȘI
- FACULTATEA DE DREPT – IASI
9. NISTOR FLORIN GHEORGHE – MÂNĂSTIREA PUTNA
- UNIVERSITATEA BABEȘ BOLYAI – CLUJ – FACULTATEA DE TEOLOGIE
10. EDU GHEORGHE – MÂNĂSTIREA SF.MARTIRI RAFAIL NICOLAE ȘI IRINA – BĂIȘEȘTI
- CENTRUL DE STUDII DUMITRU STĂNILOAIE – PARIS
- A FOST PREOT MISIONAR ÎN ITALIA ȘI SPANIA – 2006 – 2020
- CĂSĂTORIT – 3 COPII
11. EDU FLORIN – PAROH AL PAROHIEI REQUENA – SPANIA
- CENTRUL DE STUDII DUMITRU STĂNILOAIE – PARIS
- CĂSĂTORIT – 2 COPII
12. CIOBANU EFREM – PREOT LA MĂNĂSTIREA CETĂȚUIA IAȘI
- NASCUT CIOBANU EUGEN ÎN CORNU LUNCII
- STAREȚ ȘI PROTOSINGHEL LA MĂNĂSTIREA SF.CRUCE DIN SATUL BRUSTURI – NEAMȚ
13. MEDRIHAN IONEL DANIEL–PAROH AL BISERICII SF.GHEORGHE – COSTÂNA
- FACULTATEA DE TEOLOGIE – PITEȘTI
- UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA – SIBIU – FACULTATEA DE TEOLOGIE ANDREI ȘAGUNA
- CĂSĂTORIT – 10 COPII
14. MEDRIHAN VASILE – PAROH AL BISERICII SF.ÎMPĂRAȚI CONSTANTIN ȘI ELENA – SATUL MOIȘA – BOROAIA
- UNIVERSITATEA VALAHIA – TÎRGOVIȘTE – FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ ȘI ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI
- CĂSĂTORIT – 3 COPII
15. CĂPIȚĂ CONSTANTIN – MARIUS – PAROH AL BISERICII SF. M.MC. DIMITRIE – RĂBÂIA
- FACULTATEA DE TEOLOGIE PITEȘTI
16. CORDUNEANU PETRU – PAROH AL BISERICII NAȘTEREA MAICII DOMNULUI – PÎRAIE
- FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ ORADEA
- A FOST PAROH AL BISERICII SF. TREI IERARHI – SASCA NOUĂ
- CĂSĂTORIT – 5 COPII
17. DIACON ACATRINEI GHEORGHE – PROF. DE RELIGIE LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ CONSTANTIN BLĂNARU – CORNU LUNCII ȘI DIACON LA PAROHIA NAȘTEREA DOMNULUI FĂLTICENI
- UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 ALBA IULIA – FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ
- CĂSĂTORIT – 1 COPIL
18. NICULĂIEȘ CRISTIAN – PAROHIA SF. VOIEVOZI MIHAIL ȘI GAVRIL – FĂLTICENI
- UNIVERSITATEA IOAN CUZA – IAȘI – FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ DUMITRU STĂNILOAIE
- CĂSĂTORIT –
19. IONICĂ SERGIU – PAROHIA SF. ARHANGHELI MIHAIL ȘI GAVRIL – SASCA MARE
- UNIVERSITATEA IOAN CUZA – IAȘI – FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ DUMITRU STĂNILOAIE
- CĂSĂTORIT – 1 COPIL
CETĂȚENI DE ONOARE
BISERICA GRECO – CATOLICĂ
1. PR. MARIUS MIHAI CHIRILOAEI – PROTOPOP AL PROTOPOPIATULUI GRECO – CATOLIC BUCOVINEAN
– SEMINARUL TEOLOGIC SFINȚII TREI IERARHI VASILE GRIGORE ȘI IOAN DIN ORADEA,
– UNIVERSITATEA BABEȘ BOLYAI CLUJ -FACULTATEA DE TEOLOGIE GRECO – CATOLICĂ
– INSTITUTUL SUPERIOR DE ȘTIINȚE RELIGIOASE DIN ASSISI IATLIA
– CĂSĂTORIT – 4 COPII
2. PR. ROBERT – BENONE CHIRILOAEI – BISRICA GRECO – CATOLICĂ NAȘTEREA SFÂNTULUI IOAN BOTEZĂTORUL – SUCEAVA
–SEMINARUL TEOLOGIC SFINȚII TREI IERARHI VASILE GRIGORE ȘI IOAN DIN ORADEA
– UNIVERSITATEA BABEȘ BOLYAI CLUJ -FACULTATEA DE TEOLOGIE GRECO – CATOLICĂ
– CĂSĂTORIT – UN COPIL
3. PR. MATEI – CLAUDIU CHIRILOAEI – PAROHIA NEPRIHĂNITA ZĂMISLIRE JIBOU JUDEȚUL SĂLAJ
– SEMINARUL TEOLOGIC SFINȚII TREI IERARHI VASILE GRIGORE ȘI IOAN DIN ORADEA,
– UNIVERSITATEA BABEȘ BOLYAI CLUJ -FACULTATEA DE TEOLOGIE GRECO – CATOLICĂ
– INSTITUTUL PONTIFICAL ORIENTAL DIN ROMA
– CĂSĂTORIT – 4 COPII
4. PR. SERGIU – BOGDAN CHIRILOAEI – ROMA
– SEMINARUL TEOLOGIC SFINȚII TREI IERARHI VASILE GRIGORE ȘI IOAN DIN ORADEA,
– UNIVERSITATEA BABEȘ BOLYAI CLUJ -FACULTATEA DE TEOLOGIE GRECO – CATOLICĂ
– UNIVERSITATEA PONTIFICALĂ SANTA CROCE – ROMA
– CĂSĂTORIT
5. PR. BORȘA IOAN – VICAR PAROHIAL LA SANCTUARUL EPARHIAL MAICA DOMNULUI – ORADEA ȘI PAROH LA BISERICA GRECO CATOLICĂ DRĂGEȘTI JUDEȚUL BIHOR
– INSTITUTUL TEOLOGOC GRECO – CATOLIC ORADEA
– PREOT MISIONAR ÎN ITALIA – TIMP DE 13 ANI
CETĂȚENI DE ONOARE
BISERICA ROMANO – CATOLICĂ
1. PR.SILVIU CLIMENT – ARHIDIECEZA DIN LIVERPOOL – ANGLIA
– FACULTATEA DE TEOLOGIE SF. BONAVENTURA – ROMA – CALIFICATIVUL MAGNA CUM LAUDE
– UNIVERSITATEA PONTIFICALĂ GREGORIANĂ – ROMA – CALIFICATIVUL MAGNA CUM LAUDE
– A ACTIVAT CA PREOT LA MAI MULTE PAROHII DIN ITALIA ȘI ANGLIA
2. PR. SILVESTRU BORȘA – PAROHIA FRANCISCANĂ DIN VIENA – AUSTRIA
– FACULTATEA DE TEOLOGIE WURZBURG – GERMANIA
– A ACTIVAT CA PREOT ÎN ROMÂNIA, ITALIA ȘI AUSTRIA
CETĂȚENI DE ONOARE – OFICIALITĂȚI
1. MARIA MIHAELA POHOAȚĂ – UNIVERSITATEA ȘTEFAN CEL MARE- SUCEAVA – FACULTATEA DE INFORMATICĂ ECONOMICĂ – ȘEF DE PROMOȚIE
– DISTICȚII – PREMIUL I – MATHEMATIQUES SANS FRONTIERES – ACADEMIA STRASBOURG
– TROFEUL FESTIVALULUI PERLA DUNĂRII – GALAȚI
– PREMIUL I – MOȘTENITE DIN BĂTRÂNI – FESTIVAL AL CÂNTECULUI POPULAR – BOTOȘANI
– PREMIUL I – CÎNTECELE NEAMULUI – CONCURS INTERNAȚIONAL DE FOLCLOR – SUCEAVA
– PREMIUL I – FESTIVALUL FLORI ÎN BUCOVINA – RĂDĂUȚI
– PREMIUL I – FESIVALUL SATULE MÎNDRĂ GRĂDINĂ – BOTOȘANI
– TROFEUL – FESTIVALUL DE INTERPRETARE MUZICĂ RELIGIOASĂ – DIN SUFLET DE CREȘTIN – SUCEAVA
– PREMIUL I – FESTIVALUL INTERNAȚIONAL DE MUZICĂ – MUGURELUL – BOTOȘANI
2. TOMA MELENTINA – PROF. UNIVERSITAR LA UNIVERSITATEA AL.IOAN CUZA IAȘI – FACULTATEA DE FILOZOFIE – SECȚIA SOCIOLOGIE
3. KARACSONY NICULINA – DIRECTOR GENERAL ADJUNCT LA – DGASPC – IAȘI
-UNIVERSITATEA AL.IOAN CUZA IAȘI – FACULTATEA DE FILOZOFIE – SPECIALIZAREA ASISTENȚĂ SOCIALĂ
– DOCTOR ÎN DOMENIUL SOCIOLOGIE – UNIVERSITATEA AL.IOAN CUZA IAȘI
4. TANASA PAULA RAMONA– MEDIC REZIDENT MEDICINĂ FIZICĂ ȘI DE REABILITARE LA SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IAȘI
– UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ GR. T. POPA – FACULTATEA DE MEDICINĂ GENERALĂ
5.PINTEA VIOREL – AV.ÎN CADRUL BAROULUI SUCEAVA
– UNIVERSITATEA AL.IOAN CUZA IAȘI – FACULTATEA DE DREPT
6. ALDEA ELENA– AV. ÎN CADRUL BAROULUI FĂLTICENI
7. LT. COL. LUCA DANIEL – SILVIU – COMANDANT AL CENTRULUI MILITAR JUDEȚEAN IALOMIȚA
-INSTITUTUL MILITAR DE INFANTERIE ȘI CHIMIE NICOLAE BĂLCESCU – SIBIU
– UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE APĂRARE CAROL I – BUCUREȘTI
– CĂSĂTORIT – 1 COPIL
8. LUCA R. NADINA– PREȘEDINTE AL ASOCIAȚIEI EUROPENE DE MARKETING SOCIAL
– PROF. COORDONATOR UNIVERSITATEA HUMBOLDT – GERMANIA
– LECTOR UNIVERSITAR LA UNIVERSITATEA DIN YORK – ANGLIA
– UNIVERSITATEA BABEȘ BOLYAI – CLUJ – FACULTATEA DE RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI STUDII EUROPENE
– UNIVERSITATEA DIN LUGANO – ELVEȚIA
– UNIVERSITATEA DIN NOTTINGHAM – ANGLIA – DOCTOR ÎN ȘTIINȚELE AFACERILOR ȘI MANAGEMENT, MARKETING SOCIAL ÎN SĂNĂTATEA PUBLICĂ
– ZECI DE PUBLICAȚII ȘI STUDII DE CERCETARE ÎN DOMENIU
9. P.M. VASILACHE CORNELIU – COMANDANT ÎN MARINA COMERCIALĂ ROMÂNĂ ȘI GERMANĂ
– ACADEMIA DE MARINĂ MIRCEA CEL BĂTRÂN – CONSTANȚA
– CĂSĂTORIT – 2 COPII
– A MURIT LA DATORIE ÎN PORTUL PUSAN DIN COREEA DE SUD