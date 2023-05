La fel ca și mama sa, regretata Regina Elisabeta a II-a, există anumite obiceiuri alimentare ale Regelui Charles al III-lea (74 de ani) care sunt destul de ciudate. Pe lângă regula regală care interzice anumite alimente, cum ar fi usturoiul și crustaceele, există mai multe alimente pe care monarhul refuză să le mănânce, potrivit click.ro.

Foie Gras

Potrivit unui raport al revistei Mariei Claire, acest fel de mâncare a fost interzis după ce un rezident din Bristol i-a scris Prințului (la acea vreme), descriind preocupările legate de bunăstarea animalelor din jurul controversatului produs. Per People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) și Maestru Adjunct al Gospodăriei al Alteței Sale Regale i-au răspuns autorului scrisorii, asigurând că produsul a fost interzis.

Ciocolată

Cine nu iubește ciocolata? Ei bine, se pare că Regele Charles al III-lea.

Cafea

Unii nu ne putem trezi dimineața dacă nu luăm o gură de cafea, însă, Regele Charles o detestă. La fel ca membrii Familiei Regale, lui îi place să servească ceai.

