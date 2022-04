Marca Increderii simbol al increderii consumatorului – www.marca-increderii.ro – Programul National desfasurat sub egida InfoCons de Certificare a produselor si/sau serviciilor.

InfoCons a initiat Programul in vederea eliberarii Certificatului de Utilizare a Marcii Programului National de Protectia Consumatorilor – Marca Increderii, in conformitate cu normele si standardele comunitare, Program ce se regaseste in majoritatea tarilor membre ale UE si nu numai prin Programe de evaluare, testare si promovare a produselor si serviciilor ce indeplinesc normativele pentru a da incredere cetateanului in calitatea lui de consumator.

Increderea consumatorilor in produsele si serviciile de pe piata din Romania, Europa, dar si la nivel global in aceasta perioada este pusa la incercare, iar consumatorii trebuie sa aleaga in cunostinta de cauza produse si servicii la standarde de calitate .

Marca Increderii aduce plus-valoare pentru produsele si serviciile de pe piata private, dar si autoritatilor publice care beneficiaza de o recunoastere reala cu privire la respectarea drepturilor din perspectiva protectiei consumatorilor, cat si din punct de vedere al legislatiei nationale si europene.

Acest Program este o consecinta directa a aparitiei si valorificarii pe piata romaneasca a unor produse si servicii ale caror caracteristici nu se incadreaza in normele de securitate, igiena, performanta, fiabilitate, originalitate etc.

Prin acordarea Marcii Programului pentru produsele si/sau serviciile care intrunesc conditiile necesare satisfacerii si protejarii intereselor consumatorilor, se doreste realizarea unei informari oportune a acestora, in vederea constientizarii privind necesitatea achizitionarii de produse si servicii optime din punct de vedere calitativ.

Programul se axeaza pe conditiile cerute de normele referitoare la protectia consumatorului, din legislatia romaneasca si din reglementarile legale din cadrul Uniunii Europene.

Obiectivul acestui Program este de a promova, dezvolta si alinia produsele si serviciile de pe piata romaneasca (si serviciile din administratia publica), la standardele cerute de pietele internationale.

Va aducem la cunostinta ca in prezent beneficiaza de Marca Programului numeroase societati, companii nationale, regii autonome, primarii, administratii nationale, institutii de invatamant si sanatate. Un numar insemnat de astfel de structuri sunt in curs de evaluare/reevaluare privind obtinerea/mentinerea Marcii Programului, dintre care amintim prima Companie (S.C. CRISTIM 2 PRODCOM S.R.L.) in domeniul produselor agroalimentare care a obtinut Certificarea Marca Increderii, ceea ce aduce un plus de incredere, trasabilitate, transparenta si nu in ultimul rand, arata ca si companiile romanesti si Managementul acestora pot fi comparabile si de multe ori mult superior multor companii internationale.

Rolul important al acestui Program consta in procesul continuu de pregatire al celor care il detin in vederea integrarii in structurile europene. Prioritatile procesului de integrare, incluse in cadrul acestui Program vizeaza protectia consumatorilor, informarea cetatenilor, promovarea produselor romanesti si lupta impotriva contrafacerilor, dar mai ales cresterea gradului de incredere a cetateanului in piata nationala si in structurile de administratie si administrative ale statului.

Pentru mai multe informatii va rugam sa accesati site-ul: www.marca-increderii.ro.