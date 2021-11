In prezent, marcile comerciale inregistrate reprezinta aproape o treime din valoarea unei companii si sunt considerate printre cele mai valoroase active. Astfel, inregistrarea marcii nu mai este privita ca un simplu cost de afacere, ci ca o investitie inteligenta in brand, in imaginea firmei si increderea clientilor in produsele si serviciile pe care aceasta le ofera.

De aici si pana la cresterea vanzarilor mai este doar un pas.

Ce este marca inregistrata?

O marca inregistrata poate fi un cuvant, un logo, un sunet, o forma, o culoare, un miros sau un gust nou sau orice combinatie a acestora. Rolul ei este de a proteja proprietatea intelectuala si, totodata, de a face distinctie intre produsele si serviciile oferite de diverse firme.

Totodata, prin marca inregistrata este asigurata calitatea constanta a produselor si a serviciilor si se contribuie considerabil la promovarea unei concurente oneste si eficiente.

Cum se inregistreaza o marca?

Procesul de inregistrare marca poate fi realizat de catre orice firma pentru identificarea brandului acesteia, a produselor sau a serviciilor. Actiunea se poate face apeland la un avocat specializat in dreptul proprietatii intelectuale.

Procesul de inregistrare are ca prima etapa verificarea la OSIM (Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci) a unicitatii acesteia. Aceasta etapa este importanta pentru a elimina furtul de proprietate intelectuala si frauda. Totodata, este esentiala pentru a putea garanta autenticitatea produselor sau a serviciilor care sunt sub marca inregistrata.

Inregistrarea unei marci se poate realiza la nivel international sau doar pentru Romania, in functie de necesitati.

In urma acestei verificari la OSIM se va emite un raport de cercetare si, daca exista deja o marca inregistrata identica sau asemanatoare, actiunea va fi respinsa.

Beneficiile pe care le ofera o marca inregistrata

Descurajeaza frauda si furtul de proprietate intelectuala, protejand imaginea, brandul si buna imagine a produselor sau serviciilor care fac obiectul marcii inregistrate.

Asigura autenticitatea si unicitatea unui produs sau a unui serviciu.

Este o dovada a validitatii si a dreptului de proprietate intelectuala exclusiva asupra produselor sau serviciilor care sunt sub marca inregistrata.

Acorda dreptul de utilizare a simbolului ® care confera produselor sau serviciilor garantia calitatii si creste increderea clientilor si, totodata, vanzarile. Marcile neinregistrate pot fi desemnate cu TM.

Iti acorda dreptul de a actiona in instanta firmele care folosesc marca ta sau o copie a acestora si de a primi despagubiri considerabile.

Iti ofera o baza solida pentru comertul peste hotare si faciliteaza protectia marcilor si a brandului tau la nivel mondial.

Este un activ valoros pentru compania ta si iti creste credibilitatea si presitgiul, ajutandu-te sa faci fata concurentei si sa atragi mai multi clienti.

Fii cu cativa pasi inaintea concurentei si alege sa iti protejezi brandul si sa iti inregistrezi marca. Procesul poate fi realizat in intregime cu ajutorul unui avocat specializat pe dreptul proprietatii intelectuale si este o investitie inteligenta in valoarea produsului si a serviciilor pe care le oferi.