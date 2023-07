In lumea stralucitoare a Hollywoodului, nu este totul roz si fericit. Multi actori si actrite se confrunta cu probleme de sanatate mintala, stres, anxietate, depresie sau dependenta. Pentru a face fata acestor provocari, multi dintre ei au apelat la ajutorul unui psiholog online, o forma de terapie care se desfasoara prin intermediul internetului, prin chat, video sau telefon.

Ryan Reynolds

Unul dintre cei mai cunoscuti actori de comedie si de actiune, Ryan Reynolds a marturisit ca sufera de tulburare de anxietate sociala si ca ii este greu sa vorbeasca in public sau sa participe la evenimente cu multi oameni. Pentru a-si gestiona anxietatea, Ryan a inceput sa faca sedinte de terapie cu un psiholog online, pe care il considera aliat si prieten. El a declarat ca terapia online ii ofera flexibilitate, confidentialitate si accesibilitate.

Selena Gomez

Cantareata si actrita Selena Gomez a avut o perioada dificila in ultimii ani, fiind diagnosticata cu lupus, o boala autoimuna care afecteaza organele interne, si suferind de atacuri de panica si depresie. Ea a decis sa ia o pauza de la cariera sa si sa se concentreze pe vindecarea sa emotionala.

Selena a recunoscut ca a apelat la un psiholog online pentru a-si imbunatati starea de spirit si a-si creste increderea in sine. De asemenea, a spus ca terapia online este o modalitate convenabila si eficienta de a primi sprijin profesional.

Dwayne Johnson

Cunoscut sub numele de The Rock, Dwayne Johnson este unul dintre cei mai populari si mai bine platiti actori din lume. Cu toate acestea, el nu este imun la problemele de sanatate mintala. El a dezvaluit ca a suferit de depresie dupa ce a ratat o cariera in fotbal american si dupa ce parintii sai au divortat.

Dwayne a spus ca s-a simtit pierdut si fara speranta. Pentru a-si depasi depresia, el a apelat la un psiholog online, care l-a ajutat sa-si schimbe perspectiva si sa-si gaseasca motivatia.

Emma Stone

Actrita premiata cu Oscar Emma Stone este cunoscuta pentru rolurile sale din filme precum La La Land, The Help sau The Amazing Spider-Man. Ea este, de asemenea, cunoscuta pentru faptul ca vorbeste deschis despre lupta sa cu anxietatea, pe care o are de cand era copil.

Actrita a povestit ca avea atacuri de panica frecvente si ca se temea de tot felul de lucruri irationale. Pentru a-si controla anxietatea, ea a inceput sa faca terapie online cu un psiholog, care i-a oferit tehnicile si instrumentele necesare pentru a-si calma mintea.

Zac Efron

Zac Efron este un actor si cantaret care a devenit celebru prin rolurile sale din filmele High School Musical, Hairspray sau The Greatest Showman. El este admirat pentru talentul si aspectul sau fizic, dar si el are problemele sale personale.

Zac a recunoscut ca a fost dependent de alcool si droguri si ca s-a internat intr-o clinica de reabilitare in 2013. Dupa ce a iesit din clinica, el a continuat sa faca terapie online cu un psiholog, care l-a ajutat sa-si mentina sobrietatea si sa-si rezolve conflictele interioare.

Acestea sunt doar cateva exemple de vedete de la Hollywood care au apelat la un psiholog online pentru a-si rezolva problemele de sanatate mintala. Terapia online este o optiune tot mai populara si accesibila pentru oricine are nevoie de ajutor psihologic si are multe avantaje.

Prin urmare, daca te simti coplesit, trist, anxios sau ai orice alta problema care iti afecteaza calitatea vietii, nu ezita sa apelezi la un psiholog online care te va asculta, te va intelege si te va ghida spre o viata mai fericita si mai implinita.