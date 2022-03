Primăria municipiului Suceava pregătește campania de asfaltare din acest an care este programată să se desfășoare după data de 1 aprilie. Primarul Ion Lungu a anunțat că în program sunt incluse un număr de 50 de străzi. ”Sperăm ca stațiile de asfalt să pornească după data de 1 aprilie ca să putem da drumul la programul de asfaltare, dar asta depinde și de vreme”, a spus Lungu. El a subliniat că în program sunt incluse un număr de 50 de străzi.

”Avem o parte din ele deja licitate precum Crângului, Ștefan Luchian, Jupiter, Emil Cioran, Lev Tolstoi și la fel este în curs de finalizare pe fonduri europene Vasile Pârvan. De asemenea, vrem să asfaltăm străzile Oituz, Mirăuților, să finalizăm Lucdeafărului, profesor Leca Morariu, Ion Neculce, Tudor Vladimirescu, Tipografiei, Maria Voichița, Ștefan Tomșa, Ștefan Dracinschi, Mitropolit Daniil Repta, 6 Noiembrie, Gherasim Buliga, Mihai Eminescu, Veronica Micle, IG Sbierra, Brădetului, Izvoarele Cetății, Mitocului, Fagului, Ecaterina Teodoriu, Bujorilor, Amurgului, Păcii, calea Obcinilor. La fel avem alte 20 de străzi în studii avansate Dobrilă Eugen,Traian Popovici, Vasile Lupu, Decebal, Nicolae Titulescu, Iuliu Maniu, Nichita Stănescu, Ștefan Dracinschi, Ștefan Ștefureac, Epaminonda Bucevschi, Petru Comărnescu, Pictor Romeo Calancea, Ștefăniță Vodă, Ștefan Octavian Iosif, Ion Păun Pincio, Lascăr Luția, Grigorie Alexandru Ghica- extindere, Căprioarei, Grădinilor și Arcașilor”, a arătat primarul.

El și-a exprimat speranța că firmele constructoare să aibă forță de muncă suficientă arătând că în 2021 Primăria nu a putu realiza programul de asfaltare în principal din cauza lipsei forței de muncă.