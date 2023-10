În weekendul 29 septembrie – 1 octombrie, a 7-a ediție a Slow Coffee Festival organizat de Artisan Coffee, a reunit 5000 de pasionați de cafea de specialitate și antreprenori din mai multe industrii.

Slow Coffee Festival 2023 este primul festival fără pahare de unică folosință, fără lapte de origine animală si fără alcool. Vizitatorii au susținut mișcarea de sustenabilitate antrenată de organizatori și au venit la festival pregătiți cu propria lor cană reutizilabilă pentru a degusta unele dintre cele mai diverse arome de cafea, astfel reducând la 0 deșeurile de carton, sticlă și plastic.

Evenimentul a avut loc la Combinatul Fondului Plastic Galeriile Senat (Strada Băiculești nr. 29) iar intrarea a fost GRATUITĂ.

Prima zi de festival a fost dedicată celor care vor să învețe despre sustenabilitate în business și reprezentaților media. Cele 7 workshop-uri B2B au fost susținute de: Dr. Wargha Enayati – antreprenor de succes și unul dintre leii din Imperiul Leilor; Dragoș Pătraru – realizator TV și pasionat al cafelei de specialitate; Marius Opriș, consultant în business development; Chef Alex Petricean – inovator în Noua bucătărie românească; Daniel Stoicescu și Iulian Bărbulescu, care au vorbit despre brand și sustenabilitate, Patrik Rolf, Stefanos Domatiotis.

Roast your own, and take it home a fost o experiență unică oferită de Artisan și Stronghold, prin care participanții au învățat de la specialiști să își creeze propria cafea de la zero, prin activități interactive de prăjire și preparare.Participanții la această activitate au primit informații despre prăjitor, sfaturi despre prăjire, și experiența reală de prăjire, pungă și etichetă.

În Roasters Village, participanții au avut oportunitatea să savureze o gamă diversificată de arome de cafea de la prăjitori naționali și internaționali, extrase meticulos spre perfecțiune. De la prăjiri deschise până la prăjire intensă, de la cafeaua fină la brew la espresso-uri îndrăznețe, Roasters Village a oferit ceva pentru toate gusturile. De asemenea, Green Bean Village a fost zona din festival dedicată boabelor de cafea verde.

Duminică, 1 octombrie, la Slow Coffee Festival s-a sărbătorit Ziua Internațională a Cafelei, cu spectacole live de muzică și dans oferite de Foli – African Rythm, moment prezentat de UniCredit Bank.

Pe lângă aceste experiențe, tot duminică, a avut loc Campionatul Național Aeropress, competiție în care 55 de concurenți, barista sau doar pasionați de cafea, și-au demonstrat abilitățile pentru primul loc. Câștigătorul 2023 este Adrian Mihăila. Vicii Coffee Shop și va reprezenta România la Finala Mondială care va avea loc în Melbourne, Australia, între 1-3 decembrie. Fiecare ceașcă a fosy evaluată de către un juriu international format din: Patrik Rolf – Head Judge, Delia Avram, Chef Alex Petricean, Alex Niculae și Stefanos Domatiotis.

Expozanții acestei ediții au fost branduri deja recunoscute pe piața de specialitate, adevărați promotori ai cafelei de specialitate atât din București, cât și în Constanta, Sibiu, Câmpina, Brașov, Timișoara, Cluj, Oradea, Ploiești sau chiar Ucraina, Grecia, Danemarca, UK, Bulgaria: Cuppino, Sloane, Origo, BREWZEUS, The Institute of Chocolate Tasting, Ebriza, Arusha, Liv’s Story, Croitoria de Cafea, Guido, Meron, DeLonghi, Pretty Good Coffee, Barshaker, Dropshot, Mabo, KofiTi, Energovita, Friddi, 20 grams, Bean Bling, Berliner Dount, GoZero, Cafai – Prajitor oficial CAFEA campionatul national Aeropress, Project Origin, Cafeneaua Nației, Create Coffee Roasters, Oatly, Yume, Coretto, Roastery 29, Urban Vibe Roastery, Prajitoria cu Povesti, Spired Roastery, Essco Coffee Roastery, Coffeerize Botanic, Hot Pipes Roastery, Create Coffee Roastery, April Coffee Roastery, One Day Coffee, Dabov Specialty Coffee.

Slow Coffee Festival este organizat cu sprijinul sponsorilor: UniCredit Bank, care a susținut acest eveniment în ultimii ani.

Cromatic Studios care a îmbogățit aspectul vizual, Huskee și Oatly care sprijină dorința noastră de sustenabilitate, Project Origin care aduce boabele verzi pentru Campionat, CAFAI care prăjește boabele pentru campioni, DeLonghi, partener de durată și, a furnizorilor de echipamente de înaltă calitate care îmbunătățesc experiența Barista și a prăjitorilor: La Marzocco – cele mai bune mașini de espresso, Mahlkönig – regele râșnițelor, Stronghold – prăjitoare de înaltă tehnologie, PuqPress – presa automată precisă, Fellow – campion în design și tilitate, Mobexpert – partener de confort, AquaVia – partener de hidratare, GoZero – partener de sustenabilitate.

Conceptul festivalului a pornit de la ideea de a încetini ritmul activităților din viața de zi cu zi, fie că este vorba de afaceri sau de viață personală, și de a crea un spațiu prietenos pentru comunitatea antreprenorilor și iubitorilor de cafea de specialitate, în care aceștia să se conecteze, să își prezinte serviciile și să contribuie la dezvoltarea sustenabilă a industriei. Slow Coffee Festival își propune să inspire schimbări pozitive, să promoveze practici sustenabile durabile, să încurajeze tinerii să se implice contribuind la o cultură a cafelei excepțională în gust și blândă în impactul său asupra mediului și societății.

„Cafeaua de specialitate este despre comunități, oamenii se strâng în jurul ei. Cred că noi, profesioniștii din industrie avem de învățat de la clienții noștri, și ar trebui să ținem aproape, să formăm o comunitate cu adevărat. „Viața economică este o arenă pentru exprimarea onestității, integrității, încrederii, generozității și altor calități ale spiritului. Individul nu este doar o unitate economică egoistă, care încearcă să obțină o cotă din ce în ce mai mare din resursele materiale ale lumii.” (Scrierile Baha’i). Într-o piață competitivă, trebuie să învățăm noi instrumente pentru a schimba competitivitatea pe cooperare și pentru a face profit. Cum să facem profit rămânând generoși? Lumea se schimbă rapid, împreună vom găsi soluții pentru ceea ce urmează. Împreună vom experimenta, ne vom pregăti și vom găsi soluții pentru ceea ce va urma.” – Laura Roshanian, organizator.

