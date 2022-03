Poliția de Frontieră a informat că de la începerea conflictului armat din Ucraina și până în această dimineață, prin vama Siret au intrat în România nu mai puțin de 77.600 de persoane si 9.328 autovehicule.Dintre acestea aproximativ 55.000 sunt persoane de naționalitate ucraineană. În perioada respectivă au ieșit din țară aproximativ 10.200 persoane și 2540 autovehicule. Dintre acestea aproximativ 6.200 sunt cetățeni ucraineni.

