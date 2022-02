Iarna este cel mai dificil anotimp pentru modă și confort. Temperaturile ating minime amare, iar vânturile aspre din nord urlă în timpul nopții – este suficient pentru a vă face să vreți să hibernați în casă tot sezonul.

O geacă de iarnă ar trebui să vă ofere un sanctuar confortabil în timp ce vă plimbați printre rafalele de zăpadă și pe trotuarele înghețate, afișând în același timp gustul dumneavoastră în materie de modă. Atunci când este timpul să investiți într-o nouă garderobă de iarnă, avem cele mai bune sfaturi pentru alegerea unei geci de iarnă care vă pot ajuta să alegeți stratul exterior perfect.

Alegeți ceva călduros și confortabil

Ori de câte ori începeți căutarea unei geci de iarnă călduroase, este esențial să puneți siguranța mai presus de stil sau, dacă este posibil, să găsiți o haină care să se potrivească ambelor.

Mărcile vor afișa de obicei un interval de temperatură pe paginile lor de produs care indică în ce condiții meteo funcționează cel mai bine gecile lor, dar, adesea, cea mai bună resursă a dvs. vor fi sfaturile la mâna a doua și recenziile detaliate. Asigurați-vă că verificați ce materiale căptușesc interiorul gecii și buzunarele acesteia. O geacă căptușită cu fleece pufos vă va proteja de intemperii mai mult decât o geacă fără căptușeală.

Alegeți o geacă impermeabilă

O geacă care împiedică pătrunderea apei vă va proteja de ploaie, lapoviță și zăpadă. Verificați întotdeauna dacă o geacă este rezistentă la apă înainte de a face achiziția. Nu subestimați niciodată efectele periculoase ale apei în timpul iernii. Hainele care rămân uscate, chiar dacă nu par la fel de călduroase ca opțiunile nerezistente la apă, vă vor salva în timpul vremii periculoase. Hainele ude nu fac decât să amplifice duritatea frigului de iarnă. O geacă de iarnă ar trebui să fie capabilă să facă față tuturor tipurilor de vreme, nu doar zilelor uscate de iarnă.

Combinați utilitatea cu stilul

Unul dintre cele mai utile sfaturi pentru alegerea unei geci de iarnă este să alegeți ceva ce veți dori să purtați. Mărcile de renume sunt o alegere de top pentru geci de iarnă, deoarece acestea pot combina utilitatea necesară cerută de o haină de iarnă cu un simț elegant al stilului.

Alegeți o geacă de încredere care arată uimitor și care vă ține cald și bine încălzit. Parka-urile lungi de iarnă din colecția de îmbrăcăminte de iarnă sunt renumite pentru protecția lor împotriva intemperiilor și pentru designul lor elegant. Alegeți o geacă pe care o puteți asorta cu ușurință cu accesorii de iarnă pentru o expresie de modă suplimentară.

Asigurați-vă că puteți adăuga straturi pe dedesubt

Oricât de tentant ar fi să achiziționați o geacă strâmtă și mulată, s-ar putea ca acest stil să nu vă țină cel mai bine de cald. Împachetarea cu straturi suplimentare sub geacă de iarnă vă poate oferi un plus de căldură și protecție împotriva vântului și a zăpezii. De asemenea, purtarea de straturi sub geacă confortabilă de iarnă vă oferă opțiuni în cazul în care temperaturile se încălzesc.

Ar trebui să fie de la sine înțeles că vreți să puteți potrivi straturi pe sub haină. Am vrut să subliniem acest lucru totuși, deoarece o mulțime de geci pe care le-am întâlnit par să aibă spațiu în trunchi, dar brațele sunt ridicol de subțiri. Să nu aveți suficient spațiu pentru straturi sub brațele unei haine este cel mai restrictiv și inconfortabil lucru de pe pământ, deoarece straturile dvs. se vor răsuci inevitabil în direcții diferite, lăsându-vă să vă simțiți ca și cum brațele dvs. ar fi umplutură de cârnați, înghesuită violent în mijlocul carnagiului.

Căutați calitatea

Citiți cu atenție fiecare etichetă. Atât de multe lucruri sunt făcute din acrilice ieftine, chiar dacă sunt de la un designer cu prețuri ridicate. Uneori, lucrurile care sunt anunțate ca fiind din „lână” sunt doar câteva procente infime de lână, iar apoi 80% nailon și spandex.

Poliesterul nu vă va ține de cald în timpul unei furtuni de zăpadă și, de asemenea, dă transpirației dumneavoastră un miros foarte ciudat. Asigurați-vă că cumpărați ceva de calitate, mai ales dacă cheltuiți mai mulți bani. În mod interesant, am descoperit că magazinele ieftine oferă opțiuni de lână la prețuri accesibile printre țesăturile lor mai ieftine, așa că asigurați-vă că nu lăsați nicio piatră neîntoarsă.

Fiți pregătit pentru dezamăgire

Găsirea gecii de iarnă perfecte este asemănătoare cu pierderea virginității. Prima dată când încercați să o faceți s-ar putea să nu vi se potrivească și vă va dezamăgi, pentru că ați vrut cu adevărat ca aceasta să fie cea potrivită, dar trebuie să continuați să încercați până când o veți găsi pe cea potrivită. Încercați să nu vă descurajați din cauza eșecurilor dvs.; persistența și optimismul sunt esențiale.

Fiți răbdător

Răbdarea nu este importantă doar pentru a aștepta timpul necesar, ci și pentru a răscoli prin avalanșa de geci pe care comercianții le aruncă asupra dvs. Dacă vreți să găsiți geaca perfectă, trebuie să vedeți TOATE gecile, ceea ce va necesita timp și determinare. Un căutător de haine obosit sau plictisit nu va reuși niciodată să găsească ceea ce caută.