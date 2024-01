Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, și-a stabilit pentru acest an un program prioritar de 70 de nu mai puțin de investiții. El l-a prezentat astăzi în prima conferință de presă din acest an. Printre priorități primarul a amintit: proiectele de amenajare a zonelor de agrement Parc Șipote și Pădure Zamca, reabilitarea Curții Domnești, aprobarea proiectului Parc Fotovoltaic, construire de creșe în Burdujeni-sat și în cartierul Tătărași, construire de grădiniței noi în cartierul Obcini și la Școala Gimnazială nr. 1 și finalizarea grădiniței Ițcani. Primarul a ținut să precizeze că majoritatea investițiilor vin din anul precedent precizând că în acest an nu vor demara prea multe obiective noi de investiții.

Iată listă completă cu prioritățile primarului Ion Lungu din acest an

Aprobare buget 2024; Proiect transport metropolitan; Semnarea Contractului ”Climatic City – 100 de orașe europene”; Proiect amenajare Parc Șipote; Proiect amenajare Pădure Zamca; Reabilitarea Curții Domnești; Aprobarea proiectului Parc Fotovoltaic; Construirea Creșei în Burdujeni-sat; Construirea Creșei în cartierul Tătărași; Implementarea Proiectului ”Modelare Urbană”; Închiderea Gropii Ecologice de la Ipotești: Finalizarea clădirii pentru învățământ gimnazial de la CN ”P. Rareș”; Construirea Grădiniței noi în cartierul Obcini; Construirea Grădiniței noi de la Școala Gimnazială nr. 1; Finalizarea Grădiniței Ițcani; Finalizarea proiectului ”Digitalizarea școlilor” PNNR Educațional; Proiect Creare noi suprafețe de păduri – zona Teodoreni; Finalizarea proiectului Eficiență energetică la Școala Gimnazială nr. 9; Finalizarea proiect Eficiență energetică la Școala Gimnazială nr.7 Ițcani; Finalizarea proiect Eficiență Energetică la Școala Gimnazială nr. 3; Finalizarea proiect Eficiență Energetică la C.N. ”M. Eminescu”; Mansardarea Școlii Gimnaziale nr. 8; Finalizarea Proiectului Eficiență Energetică clădire internat la C.N. ”P. Rareș”; Finalizarea proiectului Eficiență Energetică la clădirea Domeniului Public; Finalizarea proiectului Eficiență Energetică la clădirea Cantinei de ajutor social; Demararea proiectului Eficiență Energetică la clădirea Școlii Gimnaziale nr. 5 Jean Bart; Demararea proiectului Eficiență Energetică la clădirea Școlii Gimnaziale nr. 6 din Burdujeni-sat; Reabilitarea Eficienței Energetice Clădiri Verzi la C.T. ”Pentru Mușat”; Demararea Eficienței Energetice la clădirea Școlii Gimnaziale nr. 10; Demararea proiectului Eficiență Energetică la Colegiul Economic ”Dimitrie Cantemir”; Modernizarea infrastructurii școlare la Școala Gimnazială nr. 11 ”M. Costin”; Modernizarea infrastructurii școlare la Școala Gimnazială nr. 8; Modernizarea infrastructurii școlare la Școala Gimnazială nr. 4; Reabilitarea și modernizarea clădirii la C.T. ”Al.I.Cuza”- învățământ dual; Reabilitarea și modernizarea clădirii la C.T. ”S. Isopescu”- învățământ dual; Reabilitarea Eficiență Energetică la Asociația Centru- 9 blocuri; Reabilitarea Eficiență Energetică Bloc P – str. 1 Mai; Reabilitarea Eficiență Energetică bloc Castor, str. Jean Bart; Reabilitarea Eficiență Energetică bloc Asociația 3- 6 blocuri din zona Centrală; Reabilitarea Eficiență Energetică bloc B1, str. Putna; Reabilitarea Eficiență Energetică bloc 7A, str. Jean Bart nr. 7; Reabilitarea Eficiență Energetică bloc A04, str. Putna nr. 6; Reabilitarea Eficiență Energetică bloc 4, str. Privighetorii nr. 4; Reabilitarea Eficiență Energetică bloc 5A, str. Jean Bart nr. 36; Proiecte CAV – 2 bucăți; Proiect 100 Insule Ecologice; Reabilitare Parc Mărășești; Continuarea construirii clădirii Sală Polivalentă; Finalizarea proiectului Baza Sportivă nr. 1; Demararea proiectului Zona Agrement – Aqua Park; Realizarea proiectului Stadion nou; Demararea lucrărilor la Tronsonul III pe Ruta Alternativă Suceava-Botoșani; Proiectul ”Sistem inteligent planificare călătorii TPL”; Asfaltare străzi de pământ Ștefan Luchian, Lev Tolstoi, Fagilor; Realizarea de sensuri giratorii Traian Vuia, Obcini, Selgros; Demararea proiectului Parcare supraterană Ștefan Tomșa; Demararea proiectului Parcare supraterană Obcini; Finalizarea cartierului Europa; Realizarea OMD Funcțional; Construirea Sălii de sport la Școala Gimnazială nr. 4 din fonduri proprii; Modernizarea iluminatului public cu lămpi LED pe 30 de străzi; Finalizarea parcării de la Arhiepiscopie; Reabilitarea rețelelor termice – Programul Modernizare Rețele Inteligențe. Închiderea falimentului de la Termica; Proiect soluții ardere deșeuri Bioenergy; Proiecte P.P.P. la Termica – model Bioenergy; Canalizație cabluri; Modernizarea Sălii Consiliului Local; Continuarea modernizării Patinoarului – acoperire; Modernizarea locurilor de joacă; Realizare monumentului Crucea Eroilor la intersecția Bisericii Sfânta Cruce;