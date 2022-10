Sigur nu duci lipsă de recomandări în materie de cărți, pentru cine știe câte subiecte. Pe mine însă mă preocupă un singur lucru – succesul. Succesul TĂU ca bărbat care încearcă să fie cel mai bun sine. Din acest motiv, domnilor, am alcătuit o listă rapidă de cărți uimitoare.

Acestea nu sunt doar cărți care îți spun să te descurci bine și să înțelegi lumea din jurul tău, ci îți explică CUM să o faci, în termeni pe care oricine îi poate înțelege.

How Will You Measure Your Life? – Clayton Christensen

Această carte este despre auto-reflecție. Este despre a pune la îndoială tot ceea ce facem, în fiecare moment al fiecărei zile.

De ce ești la acea companie sau în acea relație? Visul tău este, de fapt, visul TĂU sau al altcuiva? Ai o imagine clară a obiectivelor tale? Acestea sunt întrebări pe care Christensen te încurajează să ți le pui.

Ceea ce îmi place cel mai mult la ea este că, în ciuda opiniilor sale religioase, nu am simțit niciodată că mi se țin predici. Toți acești factori culminează într-o lectură fantastică.

On Writing – Stephen King

Destul de amuzant: nu am citit niciodată poveștile horror ale lui Stephen King. Ceea ce am citit a fost manifestul său despre scris și am fost inspirat.

Am reținut multe lucruri din el, dar ceea ce King subliniază cel mai mult este stabilirea disciplinei necesare pentru a sta pur și simplu jos și a FACE TREABA. Este vorba de stabilirea unor obiective clare pentru o sarcină și de încurajarea unei concentrări foarte precise până când sarcina este îndeplinită.

Indiferent dacă scrii pentru a-ți câștiga existența sau ca hobby, trebuie să citești această carte.

The Power Of Moments – Chip & Dan Heath

Fidelă titlului, această carte analizează în profunzime de ce ne amintim anumite lucruri și uităm altele. Probabil că nu-ți amintești cafeaua pe care ai băut-o acum o săptămână, dar cu siguranță îți amintești primul sărut sau data aniversării tale (sper).

Pare evident, dar DE CE se întâmplă acest lucru? În plus, autorii explică exact cum să construiești pentru acele momente – cum să îți creezi amintiri de neuitat cu familia și cu colegii tăi. Asta, domnilor, este neprețuit.

The 50th Law – 50 Cent & Robert Greene

Dacă ești un student la istorie, atunci știi că forța fizică este un motivator principal de-a lungul timpului pe această planetă.

Dacă vă uitați la ceea ce face Putin astăzi și vedeți cu cât de multe reușește să scape, știți că intimidarea și violența joacă un rol esențial. Nu spun că ar trebui să ieșiți și să speriați pe toată lumea, dar este o lectură fascinantă care analizează o forță motrice de-a lungul istoriei.

Change Everything – Kerry Patterson

Iubesc această carte pentru că este foarte academică și bazată pe cercetare. Vorbim de fapte concrete despre psihicul uman.

Tema predominantă și scopul ei este să te învețe cum să produci o schimbare în viața ta. A avut un impact deosebit de profund asupra mea pentru că m-a învățat să nu am de la bun început obiective mărețe și nerealiste pentru schimbare. În schimb, m-a învățat cum să pun la punct sisteme în jurul meu pentru a mă ajuta să realizez acea tranziție mai amplă.

Grit – Angela Duckworth

Ai văzut vreodată filmul acela vechi al lui John Wayne, True Grit? Aici nu este vorba despre asta!

Duckworth petrece această lectură captivantă explicând că succesul nu se reduce doar la talent brut – ci la muncă, la muncă grea. Poate că sună a clișeu, dar nu este mai puțin adevărat. Când vine vorba de cărțile de top pe care trebuie să le citești, îmi place la nebunie aceasta, pentru că extinde această temă veche în cuvinte pe care le putem înțelege cu toții.

Aceasta este cartea pe care trebuie să o primești dacă te-ai săturat și vrei să te ocupi serios de obiectivele tale.

Diferența dintre oamenii care eșuează în cele din urmă și cei care reușesc este cât de bine depășește cel din urmă grup eșecul constant. Totul se rezumă la a investi timp și repetări în meseria ta pentru a face ca lucrurile să se întâmple.

The Road Less Stupid – Keith J. Cunningham

O adaug pe lista mea de cărți de citit pentru că este o abordare unică a procesului decizional. Nu este vorba despre a lua neapărat deciziile corecte, ci despre a le evita pe cele stupide.

Keith Cunningham este un om care a dus o viață de succes considerabil, ceea ce face ca intuiția sa să fie deosebit de valoroasă. În tot acest timp, el te învață despre cum să-ți faci timp și să GÂNDEȘTI înainte de a acționa.

De la cine să înveți mai bine decât de la un om de afaceri de un succes imens? Tema centrală aici este despre cum să EVIȚI greșelile stupide.

Ego Is The Enemy – Ryan Holiday

Ai vrut să citești Meditații de Marcus Aurelius și ai vrut să te apuci de Platon, dar pur și simplu nu le poți digera. Aici intervine Holiday.

Ceea ce îmi place la această carte este că îi ia pe toți filosofii stoici majori și îi descompune pentru ca noi să îi înțelegem în cel mai simplu mod posibil. La final, mesajul este simplu: Nu ești infailibil.

Le poți găsi pe toate aceste cărți într-o librărie online.