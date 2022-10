Sigur stii ca aplicatiile de pe telefon, daca sunt prea multe, iti poti ocupa memoria si pot fi redundante. Pe de alta parte, altele iti pot pune in pericol confidentialitate datelor si cresc riscurile de fraude. In plus, potrivit site-ului Tehnotic.ro, multe aplicatii sunt inutile pentru ca iti ofera functii pe care telefonul tau deja le are.

Iata care sunt cele 5 aplicatii pe care ai putea sa le stergi chiar acum din smartphone-ul tau:

Scanerele de coduri QR

Codurile QR iti permit sa accesezi mai usor adresa unui site web, eliminand necesitatea de a o tine minte. De exemplu, poti scana codul QR al unui restaurant si vei fi imediat directionat catre meniul online al acestuia. Daca ai un iPhone cu iOS 11 sau cu o versiune mai noua, un Android 8, 9, 10 sau Oreo, sa stii ca nu mai ai nevoie de o aplicatie dedicata pentru scanarea codurilor QR. Telefonul tau are deja incorporata aceasta functionalitate.

Aplicatiile de scanare documente

Pentru a scana documente fizice s-ar putea sa folosesti o aplicatie dedicata. Chiar daca pare atractiva pentru ca iti permite sa reglezi nivelul de iluminare, sa stii ca te poti lipsi de ea. Poti face acelasi lucru folosind camera smartphone-ului, folosind functiile de editare a imaginii pentru a elimina umbrele, a indeparta petele si a obtine scanari perfecte in cel mai scurt timp.

In plus, renuntand la aplicatiile de scanare a documentelor, economisesti spatiul din telefon si elimini riscul de a pierde confidentialitatea datelor.

Facebook

Daca nu folosesti aplicatia Facebook, sa stii ca este o mare consumatoare de spatiu si ar trebui sa o dezinstanlezi. Acest lucru se intampla pentru ca se conecteaza cu alte programe de pe web lucru care, in timp, va face ca telefonul tau sa devina mai lent. Daca folosesti Facebook-ul, pentru a elibera spatiul este bine sa il stergi si sa il descarci din nou. Totusi, aceasta este doar o solutie temporara.

Aplicatiile lanterna

Aplicatiile lanterna au devenit virale cand au aparut pentru prima data smartphone-urile. In prezent insa, datorita actualizarilor de software si a modelelor noi de telefoane, nu mai ai nevoie de ea. Este o aplicatie utila si nu mai trebuie sa dai banii si pe o lanterna, dar telefonul tau sigur are acum un bec incorporat si iti ofera din fabricatie si aceasta facilitate.

Te intrebi de ce, totusi, mai exista atat de multe aplicatii lanterna in Google Play sau App Store Apple? Singura explicatie este ca, de cele mai multe ori, cer permisiunea de a-ti urmari locatia si faciliteaza accesul la datele tale. Altele, insa, pot functiona ca un cal troian pentru malware. Prin urmare, este mai bine sa stergi aplicatia lanterna si sa folosesti functia telefonului.

Bloatware

Indiferent daca ai un iPhone sau un Android, telefonul tau vine cu aplicatii preinstalate pe care nu le folosesti niciodata numite bloatware. Sunt aplicatii care iti consuma spatiul fara a-ti servi la ceva si, de cel mai multe ori, nu se pot dezinstala, fiind blocate de producator.

De exemplu, daca ai un iPhone, automat vei avea aplicatia YouTube, in vreme ce pe un Android ai Play Music si Word. Din fericire, unele dintre acestea pot fi sterse sau dezactivate, asa ca verifica ce poti face pentru a elibera memoria telefonului.