La data de 21 octombrie ora 13:25, echipajul din cadrul Politiei Municipiului Falticeni, fiind în exercitarea atributiilor de serviciu , în timp ce se deplasa cu autospeciala pe un drum laturalnic neclasificat paralel cu DJ 155A, s-a intersectat cu o autoutilitara ce transporta pe șasiu un container destinat pentru transportul materiale lemnoase de dimensiuni mici (rumeguș, lemn tocat, resturi lemn etc.).

lmediat s-a procedat la oprirea autoutilitarei si la verificarea în platforma Sumal 2.0. În continuare, conducatorului auto i s-a solicitat sa prezinte pentru control documentele personale precum și cele ale autoutilitarei. Cu acesta ocazia s-a constatat faptul ca autoutilitara era condusa de catre un barbat domiciliat în Bogdănești. S-a constatat în urma verificării existenta de material lemons în container sub formă de tocatura de lemn. Conducatorului auto i s-a solicitat sa prezinte documentele de însotire a materialului lemnos transportat însă conducatorul auto a precizat faptul ca nu are documente. Fiind verificat prin aplicatia sumal.control legalitatea transportului s-a stabilit faptul ca transportul depistat este fara provenienta legala. În continuare s-a solicitat sprijin din partea Ocolului Silvie Râșca în vederea inventarierii și luarea în custodie a materialului lemnos. Reprezentantul Ocolului Silvie Râșca a procedat la inventarierea materialului lemnos din autoutilitara, stabilind cantitatea totala de 6,334 m.c tocătură lemn brad. Politiștii au dispus sanctionarea cu amendă în suma de 6.000 lei a șoferului iar complementar s-a dispus confiscarea cantitatii de 6,334 mc tocatura lemn brad în valoare de 772 lei.