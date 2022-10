Cornel Păsat (49 ani) este un familist convins, știe cum să vină în sprijinul soției sale, Bianca, ori de câte ori este nevoie, plus că are grijă și de băiețelul lor de 4 ani și jumătate, Dryas. Și pentru că lucrează mai mult de acasă, celebrul coregraf și-a transformat locuința într-un adevărat arsenal de joburi, notează click.ro.

„Îmi merge foarte bine, profesional vorbind! Am mai multe proiecte noi. Fac croitorie, fotografie, continui cu “Seara fetelor”, o să pregătim ceva de Halloween și voi deschide o locație nouă în Centrul Vechi”, a povestit pentru Click! Cornel Păsat, care nu are deloc timp să respire, pentru că este mereu la foc automat. În plus, Dryas, fiul lui, a fost răcit și s-a ocupat și de copil ca să îi fie bine.

„Am răcit, am fost bolnavi și eu, și fii-miu, o săptămână – două, cam rău. Lui fii-miu i-a trecut în 3 zile, dar nu-i trecea tusea…”, a mai povestit Cornel Păsat.

Pentru că este coregraf, Cornel Păsat are mereu nevoie de diverse costume de scenă, așa că s-a gândit că cel mai bine ar fi să și le creeze chiar el, mai ales că încă de mic era “bântuit” cumva de această pasiune.

Citește articolul complet EXCLUSIV pe: https://click.ro/vedete/vedete-romanesti/el-a-fost-marea-iubire-a-oanei-roman-cum-s-a-2214530.html