Numărul victimelor accidentului rutier de la Frătăuții Vechi unde o mașină s-a izbit violent de un cap de pod după o șicanare în trafic a crescut. În urma impactului a murit pe loc un tânăr de 31 de ani din Rădăuți pasager în autoturism care a fost aruncat prin geamul mașinii. Astăzi, la Spitalul ”Sfânta Maria” din Iași a decedat și fetița în vârstă de 4 ani. Șoferul care a produs șicanarea în trafic, un tânăr de 22 de ani din Frătăuții Noi, a fost reținut de către polițiști pentru 24 de ore.

