La data de 20 iunie în jurul orei 21:45, pe raza localității Frătăuții Vechi a fost sesizat prin SNUAU 112 un accident rutier soldat cu decesul unei persoane și rănirea grava a unei minore.

Din primele verificări s-a constatat că un autoturism condus de către un bărbat de 39 de ani din municipiul Rădăuți, în timp ce rula pe DJ 178C, a părăsit partea carosabilă și a lovit un cap de pod.

În urma impactului a rezultat decesul unui unui bărbat de 31 de ani din municipiul Rădăuți, pasager pe scaunul dreapta față de autoturism, dar și ranirea gravă a unei minore in vârstă de 4 ani, pasageră în același vehicul.

Întrucât in cadrul cercetărilor au rezultat mai multe inadvertențe și suspiciuni cu privire la eveniment, la nivelul Poliției Municipiului Rădăuți a fost constituită o echipa operativă complexă coordonată de procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți.

Astfel, în urma cercetării locului faptei, a desfășurării de activități investigative și a administrării materialului probator, au fost obținute indicii temeinice cu privire la o șicanare anterioară în trafic cu un alt vehicul condus de către un tânăr de 22 de ani din comuna Frătăuții Noi.

În urma activităților de cercetare penală, polițiștii au dispus măsura reținerii șoferului de 22 de ani pentru 24 de ore acesta fiind încarcerat în arestul IPJ Suceava. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Cercetările sunt continuate în cadrul dosarului penal intocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți.