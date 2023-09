O veste cumplită a umplut de lacrimi ochii tuturor fanilor muzicii, de-a lungul globului! Faimosul cântăreț și compozitor, Jimmy Buffett, a murit vineri, 1 septembrie, la vârsta de 76 de ani. În ultimele sale clipe, muzicianul a avut alături rudele, cât și câinii săi, notează click.ro.

„Și-a trăit viața ca un cântec până la ultima suflare și va fi regretat peste măsură de atât de multă lume”, este scris în mesajul care a anunțat decesul artistului. Din păcate, nici locația în care se afla Buffett în clipa morții și nici cauza precisă a decesului nu au fost făcute publice. Jimmy Buffett a lăsat în urmă o familie frumoasă, pe soția sa, Jane Slagsvol, cât și pe cei trei copii ai acestora, Savannah, Sarah și Cameron.

Jimmy Buffett este cel mai bine cunoscut pentru hit-urile sale lansate de-a lungul anilor 1970 și 1980. Printre acestea se numără „Margaritaville”, din 1977, cât și „Come Monday”, „Cheeseburger in Paradise”, sau „A Pirate Looks at Forty”.

Sursa foto: Facebook

Citește articolul complet pe: https://click.ro/vedete/vedete-internationale/a-murit-unul-dintre-cei-mai-iubiti-muzicieni-2296816.html