Unul dintre pasagerii mașinii care a fost lovită marți de un autoturism condus de un șofer beat din Brodina care a intrat pe contrasens la ieșirea din Rădăuți spre Gălănești a murit marți noapte la Spitalul Clinic Județean de Urgență Suceava. Avea doar 40 de ani și era din Rădăuți. Bărbatul se afla în comă când a fost transferat de la spitalul din Rădăuți la Spitalul Județean. Alte două persoane aflate în mașina lovită de șoferul de 27 de ani a cărui alcoolemie era de 1,47 mg/l se află spitalizați cu multiple fracturi. Șoferul vinovat de tragicul accident s-a ales doar cu o fractură la gleznă.

