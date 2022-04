Șoferul mașinii marca Audi cu volan pe dreapta este vinovat de tragedia rutieră petrecută astăzi pe strada Putnei din Rădăuți în urma căreia un tânăr de 18 ani a murit iar alți doi, șoferul de 21 de ani și un pasager de 18 ani se zbat între viață și moarte în secția ATI de la Spitalul Județean Suceava. Șoferul a încercat să depășească o coloană de mașini formată în spatele unui autoturism Mini Cooper condus de o femeie de 17 de ani care la un moment dat a virat spre stânga pe un drum secundar. Pentru a evita impactul cu Mini Cooperul șoferul mașinii Audi a virat stânga intrând în coliziune violentă cu un stâlp de energie electrică. În urma impactului mașina s-a rupt în două.

